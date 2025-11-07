Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025

Захід об’єднає понад 90 спікерів із практичними кейсами

8 листопада 2025 року в Києві відбудеться GET Business Festival – щорічний великий фестиваль для малого та середнього бізнесу. Захід об’єднає понад 90 спікерів із практичними кейсами, 1500+ учасників: підприємців різного рівня бізнесу, інвесторів, топменеджерів і представників держави. Фестиваль проходить уже понад 10 років під егідою ділового медіа Delo.ua, яке цього року в межах заходу святкуватиме 20-річчя.

GET Business Festival – це мультиформатна подія, де кожен учасник може обрати цікаві для себе теми серед трьох тематичних сцен на одній локації. Спікери фестивалю поділяться перевіреними бізнес-стратегіями в Україні та за її межами, аналітикою, прогнозами та інструментами співпраці з державою.

Теми фестивалю:

Головна сцена: вектори масштабування і розвитку бізнесу в найближчі роки, як стати бізнес-партнером великої ритейл-мережі, з якими викликами стикаються українські виробники, як управляти підприємницькими фінансами під час війни, як бізнесу шукати та утримувати кадри.

Сцена маркетингових стратегій: як підвищити ефективність маркетингу без великих бюджетів, покращити клієнтський досвід і впровадити диджитал-трансформацію від TikTok до рішень на базі ШІ.

Сцена бізнес-розвитку: інструменти захисту бізнесу, стратегії масштабування, гранти і навчання для підприємців, секрети успішних франчайзингових мереж.

Серед ключових спікерів:

Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти;

Марина Авдєєва, co-owner «Арсенал Страхування», founder Easy Peasy Insurtech;

Олена Шуляк, голова комітету ВРУ з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування;

Тимур Козонов, засновник Foundation Coffee Roasters;

Юлія Плієва, засновниця та СЕО Apple Consulting®;

Данило Гетманцев, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

Андрій Васильєв, директор з маркетингу «OLX e-com Європа»;

Андрій Телюпа, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства;

Олег Кий, керівник напряму транзакційних продуктів та клієнтів МСБ ПриватБанку;

Руслан Магомедов, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

Максим Безрук, заступник комерційного директора мережі мультимаркетів «Аврора»

Олена Шпирка, керівниця з питань розвитку сегмента клієнтів бізнес банкінгу Райффайзен Банку;

Валерій Варениця, комерційний директор 1+1 media;

Євген Синельников, режисер-постановник, телеведучий;

Оксана Солодчук, начальниця Управління продуктів та процесів малого та мікробізнесу Банку Кредит Дніпро;

Олексій Грушецький, в. о. директора Офісу з розвитку підприємництва та експорту;

Володимир Матвійчук, засновник мережі Multi cook;

Антон Бокий, маркетинг-директор INTERTOP;

Дарія Іванченко, комерційна директорка NOVUS.

Долучайтеся до найбільшого в Україні фестивалю для малого та середнього бізнесу GET Business Festival, щоб знаходити нові можливості для розвитку та будувати партнерства, які визначатимуть бізнес-ландшафт України наступних років.

Подробиці та реєстрація: https://get.delo.ua/

Генеральний партнер – «OLX Україна».

Головний партнер – Visa | ПриватБанк.

Генеральний інформаційний партнер – 1+1 media.

Ekonomika+ – бізнес/медіа бюро, до якого входять: лідер ділового контенту Delo.ua, онлайн-медіа про маркетинг, комунікації та креатив MMR.ua, дайджест ділової жінки Womo.ua, журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Під егідою Ekonomika+ щорічно відбуваються понад 10 бізнес-заходів, серед яких Get Business Festival. За цей час фестиваль об’єднав понад 10 тис. учасників і 500 спікерів.