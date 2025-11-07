Народний артист України Горбунов мріє про старість, як у Майка Тайсона

Горбунов: «От що значить жінка. Я б так хотів жити на старості»

Народний артист України Олексій Горбунов жартома зізнався, що був би не проти мати таку старість, яку забезпечив собі легендарний боксер Майк Тайсон завдяки мудрості дружини. Про це повідомляє «Главком».

Актор відзначив, що з такою емоційною людиною, як Тайсон, жити було, ймовірно, вкрай складно. «Тайсон по життю був дуже агресивним, до того ж чемпіон світу номер один, який дозволяв собі все. Бути дружиною Майка Тайсона – цій жінці треба поставити пам’ятник», – поділився актор.

Олексій Горбунов нагадав, що після того, як Тайсон відбув покарання у в’язниці, він опинився у скрутному фінансовому становищі. Як це часто буває із зірками, багатомільйонні статки яких тануть через безкінечні рахунки від менеджерів та юристів.

«Тайсон вийшов із тюрми жебраком. Юридично ти зробити нічого не можеш, людина така емоційна, одразу ніж, автомат, мати й вбивати...», – описав ситуацію Горбунов.

Саме в цей момент дружина боксера проявила неймовірну далекоглядність, повідомивши Тайсону, що, поки він був у в'язниці, вона придбала землю у Каліфорнії і запропонувала боксеру спробувати бізнес з вирощування марихуани.

Згодом боксер дійсно відкрив у Каліфорнії ферму, назвавши її «Ранчо Тайсона». Ферма мала площу понад 16 гектарів.

За словами актора, боксер начебто особисто контролював якість продукції, ставлячи свій штамп, і тепер його товар вважається одним із найкращих у Каліфорнії

«От що значить жінка. Я б так хотів жити на старості», – підсумував Олексій Горбунов, захоплюючись мудрістю, яка врятувала боксера від банкрутства.

Марихуана – це психоактивна речовина, що виготовляється з подрібнених частин рослини конопель, переважно суцвіть та листя. Її дія зумовлена психоактивними сполуками, насамперед тетрагідроканабінолом (ТГК). Речовину використовують як у рекреаційних, так і в медичних цілях, і її легальний статус залежить від законодавства конкретної країни чи регіону.

Нагадаємо, що колишній абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі 58-річний Майк Тайсон програв 27-річному боксеру-блогеру Джейку Полу у боксерському поєдинку. Бій стався 16 листопада 2024 року на стадіоні AT&T в американському Арлінгтоні у рамках великого боксерського вечора. Поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів на користь Пола (80:72, 79:73, 79:73). Бій тривав усі вісім раундів. Після сьомого – блогер зробив 155 джебів (28 влучно), а у Майка було 58 спроб, з яких влучними були всього 5. За бій із американським блогером Джейком Полом Тайсон заробив близько $20 млн.