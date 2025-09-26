Головна Гроші Економіка
Є ризик транспортної ізоляції: Асоціація громад звернулася до уряду

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Є ризик транспортної ізоляції: Асоціація громад звернулася до уряду
У 2026 році «Укрзалізниця» планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%
фото: glavcom.ua

Асоціація закликала Кабмін закласти у бюджет-2026 кошти на пасажирські залізничні перевезення

Всеукраїнська асоціація громад (ВАГ) звернулася до прем’єр-міністра Юлії Свириденко, міністра фінансів Сергія Марченка, віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова та міністра економіки Олександра Соболєва із проханням врахувати у проєкті держбюджету-2026 видатки на фінансування пасажирських перевезень залізничним транспортом.

У ВАГ наголосили: забезпечення стабільної роботи пасажирського сегменту «Укрзалізниці» є питанням соціальної стабільності країни, адже нині компанія перебуває у критичному фінансовому стані.

За прогнозами, збитки «УЗ» від пасажирських перевезень у 2025 році сягнуть понад 22 млрд грн. Тривалий час їх компенсували за рахунок прибутку від вантажних перевезень, однак ця модель вичерпала себе.

«Доходи від вантажних перевезень більше не в змозі перекривати стрімко зростаючі збитки пасажирського сегменту. Це створює ризики для безперервності сполучення між регіонами», – підкреслили у зверненні.

Особливу увагу в асоціації звернули на соціальний аспект проблеми. Більшість українців не можуть сплачувати економічно обґрунтовану ціну квитків, тому підвищення тарифів у кілька разів є нереалістичним і «відріже від базових транспортних послуг мільйони людей». Для віддалених сіл та малих міст залізниця часто залишається єдиним доступним видом транспорту.

«Залізниця забезпечує доступ громадян до освіти, медицини та соціальних послуг, сприяє збереженню зайнятості в громадах, адже дозволяє людям працювати у великих економічних центрах, та виконує стратегічну роль у час війни, впливаючи на мобільність населення та обороноздатність країни. Але без системної та передбачуваної підтримки з держбюджету забезпечити стабільне функціонування пасажирського сегмента неможливо», – наголосили у ВАГ.

Асоціація пропонує передбачити у держбюджеті-2026 22–25 млрд грн на фінансування пасажирських перевезень, що відповідає прогнозованим збиткам за 2025–2026 роки. Крім того, ВАГ закликала створити стабільний механізм щорічної державної підтримки через окрему бюджетну програму, що дозволить уникнути «латання дірок» і забезпечить передбачуваність у плануванні.

«Фінансування залізничних перевезень у держбюджеті не слід розглядати як витрати. Це інвестиція у мобільність населення, життєздатність територій, соціальну згуртованість і стабільність держави в цілому», – підсумував виконавчий директор ВАГ Іван Слободяник.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація також закликала уряд закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для «Укрзалізниці» за збиткові пасажирські перевезення. У ЄБА підкреслили, що нинішня модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників. Також там порадили скасувати земельний податок для «УЗ», адже його не існує у жодній розвинутій країні.

Як стало відомо, у 2026 році «Укрзалізниця» планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень. Водночас, за підрахунками економістів, таке підвищення може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть «УЗ» лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. Водночас, втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП та 36 млрд грн податкових надходжень.

