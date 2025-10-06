Головна Гроші Бізнес
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку

Учасники заходу обговорять інструменти побудови довіри, прозорості та ефективної комунікації

30 жовтня 2025 року понад 300 комунікаційників і маркетологів та 30 спікерів з усієї України візьмуть участь у PR-марафоні «У дзеркалі реальності». У програмі: 4 панельні дискусії, кейси від ПУМБ, «Ковальська», Eva, Bolt, корпорації «Біосфера» та інших топових компаній, церемонія нагородження Конкурсу PR-кейсів. Учасники обговорять інструменти побудови довіри, прозорості та ефективної комунікації, а також досвід адаптації брендів до швидких змін суспільних настроїв.

Захід проходить понад 10 років під егідою медіа про маркетинг та комунікації MMR.ua й бізнес/медіа бюро Ekonomika+. Цьогорічний PR-марафон присвячений питанням довіри, прозорості та ефективної комунікації у складних інформаційних умовах. Програма заходу охоплює чотири основні напрями:

  • Люди та довіра – інструменти побудови персональної та корпоративної репутації, соціальна відповідальність, «людський голос» бренду як новий стандарт спілкування.
  • Бізнес і стратегія – роль PR у топменеджменті, вимірюваність результатів, ROI, баланс між інноваціями та ресурсами, а також питання інхаус-відділу чи незалежної агенції.
  • Технології та майбутнє професії – вплив ШІ, даних та аналітики на роботу комунікаційників, етична інтеграція технологій та нові канали впливу.
  • Суспільство й кризостійкість – антикризові практики, швидка реакція на помилки, кейси, що демонструють, як бренди зберігають довіру у кризові ситуації.

Серед спікерів марафону – Ксенія Сікорська (ПУМБ), Андрій Здесенко (корпорація «Біосфера»), Сергій Костя (Bolt), Олександра Гнатик (Eva), Ірина Метньова (Vandog Agency), Олена Осипчук (SOCAR Energy Ukraine), Володимир Соболев («Ковальська», викладач kmbs і SKVOT), Катерина Гуленок (BROCARD), Ірина Шинкаренко «Епіцентр К», Анна Захараш («Дарниця»), Володимир Гайдаш («АрселорМіттал Кривий Ріг»), Олександра Погоріла (UAgency) та інші провідні експерти ринку.

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку фото 1

Під час заходу відбудеться церемонія нагородження Конкурсу PR-кейсів, що демонструє найуспішніші проєкти брендів та формує нові стандарти професійності.

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку фото 2

«Ми стежимо за комунікаційним ринком протягом усього року, щоб обрати команди та експертів, які реалізували помітні проєкти або пройшли через значущі зміни. Мета PR-марафону «У дзеркалі реальності» – об’єднати цих професіоналів, щоб дати відповіді на питання: як брендам будувати довіру, ефективно реагувати на виклики та трансформувати суспільні настрої у стратегії розвитку», – підкреслюють організатори заходу.

  • 30 жовтня 2025
  • Київ, Secret Place (локацію учасники дізнаються напередодні)
  • Реєструйтесь на PR MRTHN та отримайте доступ до унікальних кейсів з комунікації.
  • Захід реалізують за підтримки партнерів: генерального партнера ПУМБ, генерального медіапартнера «Ми Україна+», креативного партнера Saatchi & Saatchi Ukraine.

Про організатора

MMR.uaмаркер у світі маркетингу та комунікацій, який висвітлює головні тренди, кейси та інсайти з України та світу. Бізнес/медіа бюро Ekonomika+ об’єднує чотири провідні медіа – Delo.ua, MMR.ua, Womo.ua та «ТОП-100», створюючи потужну інформаційну екосистему, що охоплює бізнес, економіку, політику, маркетинг і жіноче лідерство. Щороку Ekonomika+ проводить масштабні події, серед яких Get Business Festival, MRKTNG-марафон, HR Wisdom Summit, She Congress та Business Wisdom Summit.

PR-марафон «У дзеркалі реальності» продовжує серію професійних заходів, що формують ринок комунікацій та допомагають встановлювати високі стандарти у PR, маркетингу та бізнес-комунікаціях, поєднуючи актуальні знання, практичні кейси та експертні дискусії.

