Вересневе падіння цін на ринку електроенергії. Експерт пояснив причини

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Вересневе падіння цін на ринку електроенергії. Експерт пояснив причини
Експерт звернув увагу, що вітрова генерація майже повністю перейшла на вільний ринок, відмовившись від «Гарантованого покупця» і «зеленого тарифу»
Вересневе падіння цін довело, що український ринок електроенергії працює за європейською логікою – Український інститут майбутнього 

У вересні ціни на ринку «на добу наперед» (РДН) різко знизилися, що стало відчутним ударом для трейдерів, проте водночас продемонструвало реальне функціонування прозорого ринку електроенергії. Про це заявив експерт аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Станіслав Ігнатьєв.

«Оскільки більшість трейдерів понесли збитки. Ми вперше за історію нового ринку електричної енергії, який почався з липня 2019 року, відчули нарешті прозорий відкритий ринок енергії», – наголосив експерт.

За його словами, ключовим фактором стало зростання пропозиції на ринку, передусім від відновлюваних джерел. 

«Коли на ринок на добу наперед виходить велика пропозиція, в першу чергу від «зеленої генерації» – це вітер і сонце, і вони обвалюють ціни», – пояснив Ігнатьєв.

Експерт звернув увагу, що вітрова генерація майже повністю перейшла на вільний ринок, відмовившись від «Гарантованого покупця» і «зеленого тарифу». 

«Всі вітропарки, крім двох, зараз вийшли на вільний ринок електричної енергії, тобто вони відмовилися від послуг «Гарантованого покупця», державного підприємства, і вільно торгують на ринку, відмовившись від «зеленого тарифу», бо це рентабельніше і вигідніше. Сонячні станції поступово також виходять», – зазначив він.

Таким чином конкуренція дозволила зламати усталені цінові практики. Виграли від цього як споживачі, так і менші виробники. 

«Тут виграли і виробники, в першу чергу – це малі підприємства, які вільно вийшли на ринок у свої пропозиції і запропонували дешевше, ніж пропонують інші великі компанії. З другого боку, виграв великий бізнес, який купує електричну енергію на ринку на добу наперед. Єдиний, хто програв, – це великі гравці, і програли в цьому, звісно, трейдери», – підкреслив експерт.

Нагадаємо, у першій половині вересня ціни на ринку електроенергії «на добу наперед» (РДН) обвалилися до рекордно низького рівня з початку 2024 року. За словами галузевих експертів, така ситуація була прогнозованою, зважаючи на надлишок пропозиції, зростання потужностей АЕС після ремонтів та традиційне зниження попиту на початку осені.

