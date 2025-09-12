Падіння продажів і $58 млн збитку: «Метінвест» Ахметова відзвітував за роботу у першому півріччі-2025

$58 млн збитків та падіння продажів: «Метінвест» Ахметова показав фінрезультати за перше півріччя

У першому півріччі 2025 року група «Метінвест» Ріната Ахметова зафіксувала збиток на рівні $58 млн – проти $179 млн прибутку за аналогічний період 2024-го. Виручка компанії скоротилася на 13% р./р., до $3,55 млрд. Головною причиною збитків стало припинення роботи «Метінвест Покровськвугілля», що позбавило компанію власного коксівного вугілля і послабило вертикальну інтеграцію. Додатковим тиском стали зупинка Інгулецького ГЗК та падіння світових цін на сталь і руду. Про це йдеться у звіті компанії.

Найбільш помітно просіли показники в Україні: продажі впали на 16% р./р., до $1,13 млрд. Це пояснюється відсутністю реалізації коксівного вугілля та здешевленням продукції. Частка України у структурі доходів знизилася до 32%. На зовнішніх ринках виручка впала на 12% р./р. – до $2,43 млрд: у Європі на 13% р./р. через падіння цін і відвантажень окатків та концентрату, натомість у Північній Америці – зростання на 20% р./р. завдяки різкому збільшенню експорту чавуну.

За сегментами найбільше просів гірничодобувний бізнес – на 30% р./р., до $1,13 млрд. В металургійному сегменті скорочення склало лише 2% – до $2,43 млрд, утримавшись завдяки продажам напівфабрикатів і готової продукції. Показник EBITDA знизився вдвічі – до $339 млн. Додатковим негативним фактором стало $62 млн збитку від американського активу United Coal, який визнано непрофільним і виставлено на продаж.

Попри складне середовище, «Метінвест» зосередився на оптимізації витрат і скороченні боргового навантаження. З початку року борг зменшено на $133 млн, а євробонди-2025 погашені повністю. Капітальні інвестиції скоротились на 28% р./р., до $91 млн, з акцентом на підтримку виробництва та енергоефективні проєкти.

Менеджмент визнає, що фінансова стійкість компанії перебуває під тиском, однак ключові активи в Україні (поза зонами активних бойових дій) продовжують працювати, а диверсифікація ринків збуту частково пом’якшує втрати від війни та падіння цін.

Нагадаємо, компанія стала однією з найбільш постраждалих в Україні під час війни: вона втратила окуповані комбінати в Маріуполі («Азовсталь», ММКІ), Авдіївці, та призупинила роботу єдиної в Україні шахти з коксівним вугіллям біля Покровська, через наближення окупантів до міста.

Як відомо, за перше півріччя «Метінвест» заплатив майже 10 млрд грн податків у бюджет України. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн податків і зборів, а від початку війни ця цифра сягнула вже понад 60 млрд грн. Компанія входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 млрд в інвестиційні проєкти в Україні.