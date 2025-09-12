Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Падіння продажів і $58 млн збитку: «Метінвест» Ахметова відзвітував за роботу у першому півріччі-2025

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Падіння продажів і $58 млн збитку: «Метінвест» Ахметова відзвітував за роботу у першому півріччі-2025
«Метінвест» зосередився на оптимізації витрат і скороченні боргового навантаження
фото: metinvestholding.com

$58 млн збитків та падіння продажів: «Метінвест» Ахметова показав фінрезультати за перше півріччя

У першому півріччі 2025 року група «Метінвест» Ріната Ахметова зафіксувала збиток на рівні $58 млн – проти $179 млн прибутку за аналогічний період 2024-го. Виручка компанії скоротилася на 13% р./р., до $3,55 млрд. Головною причиною збитків стало припинення роботи «Метінвест Покровськвугілля», що позбавило компанію власного коксівного вугілля і послабило вертикальну інтеграцію. Додатковим тиском стали зупинка Інгулецького ГЗК та падіння світових цін на сталь і руду. Про це йдеться у звіті компанії. 

Найбільш помітно просіли показники в Україні: продажі впали на 16% р./р., до $1,13 млрд. Це пояснюється відсутністю реалізації коксівного вугілля та здешевленням продукції. Частка України у структурі доходів знизилася до 32%. На зовнішніх ринках виручка впала на 12% р./р. – до $2,43 млрд: у Європі на 13% р./р. через падіння цін і відвантажень окатків та концентрату, натомість у Північній Америці – зростання на 20% р./р. завдяки різкому збільшенню експорту чавуну.

За сегментами найбільше просів гірничодобувний бізнес – на 30% р./р., до $1,13 млрд. В металургійному сегменті скорочення склало лише 2% – до $2,43 млрд, утримавшись завдяки продажам напівфабрикатів і готової продукції. Показник EBITDA знизився вдвічі – до $339 млн. Додатковим негативним фактором стало $62 млн збитку від американського активу United Coal, який визнано непрофільним і виставлено на продаж.

Попри складне середовище, «Метінвест» зосередився на оптимізації витрат і скороченні боргового навантаження. З початку року борг зменшено на $133 млн, а євробонди-2025 погашені повністю. Капітальні інвестиції скоротились на 28% р./р., до $91 млн, з акцентом на підтримку виробництва та енергоефективні проєкти.

Менеджмент визнає, що фінансова стійкість компанії перебуває під тиском, однак ключові активи в Україні (поза зонами активних бойових дій) продовжують працювати, а диверсифікація ринків збуту частково пом’якшує втрати від війни та падіння цін.

Нагадаємо, компанія стала однією з найбільш постраждалих в Україні під час війни: вона втратила окуповані комбінати в Маріуполі («Азовсталь», ММКІ), Авдіївці, та призупинила роботу єдиної в Україні шахти з коксівним вугіллям біля Покровська, через наближення окупантів до міста.

Як відомо, за перше півріччя «Метінвест» заплатив майже 10 млрд грн податків у бюджет України. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн податків і зборів, а від початку війни ця цифра сягнула вже понад 60 млрд грн. Компанія входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 млрд в інвестиційні проєкти в Україні.

Читайте також:

Теги: інвестиції бюджет вугілля бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Yasno запускає грантову програму для ветеранського бізнесу
Yasno запускає грантову програму для ветеранського бізнесу
Вчора, 17:09
Застава 300 млн для матері шістьох дітей. Відома підприємиця зробила заяву перед судом
Застава 300 млн для матері шістьох дітей. Відома підприємиця зробила заяву перед судом
9 вересня, 11:28
Строк подання кредиторами заяв із вимогами до боржника становить 30 днів
Eldorado остаточно йде. Що сталося із гігантом мережі електроніки
5 вересня, 12:29
Європейський бізнес закликає переглянути кліматичні вимоги для України та відтермінувати податок CBAM
Європейський бізнес закликає переглянути кліматичні вимоги для України та відтермінувати податок CBAM
3 вересня, 11:15
Законодавством не передбачена знижки на харчування в садках для багатодітних сімей
Багатодітні сім'ї залишились без пільг на харчування у дитсадках: скільки тепер треба платити
27 серпня, 16:52
У розпал великої війни хмельницькі посадовці і власник фірми влаштували розтрату коштів на закупівлі модульної вбиральні, вважає прокуратура
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох Війна і бізнес
27 серпня, 14:30
Найбільше агрокомпаній зареєстровано в Києві, на Миколаївщині та Одещині
Названо регіони, де зареєстровано найбільше агрокомпаній
27 серпня, 10:05
Голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва
Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва: Проблемна тема №1 – контроль за відбудовою інтерв’ю
26 серпня, 10:00
Рівень невизначеності серед бізнесу дещо знизився
Яким було літо для українських бізнесменів? Опитування зафіксувало тривожні тренди
13 серпня, 18:45

Економіка

Падіння продажів і $58 млн збитку: «Метінвест» Ахметова відзвітував за роботу у першому півріччі-2025
Падіння продажів і $58 млн збитку: «Метінвест» Ахметова відзвітував за роботу у першому півріччі-2025
Фінансова діра у бюджеті України: МВФ прогнозує ще більший дефіцит до 2027 року
Фінансова діра у бюджеті України: МВФ прогнозує ще більший дефіцит до 2027 року
«АрселорМіттал»: «Укрзалізниця» піднімає чорний прапор для промисловості
«АрселорМіттал»: «Укрзалізниця» піднімає чорний прапор для промисловості
Туристичний бум. Україна встановила новий податковий рекорд
Туристичний бум. Україна встановила новий податковий рекорд
ДТЕК увійшов в перелік найкращих роботодавців для ветеранів за версією Forbes
ДТЕК увійшов в перелік найкращих роботодавців для ветеранів за версією Forbes
ПСО для «Укрнафти» має бути продовжене, адже Україна потребує більше ресурсу газу – аналітика ExPro
ПСО для «Укрнафти» має бути продовжене, адже Україна потребує більше ресурсу газу – аналітика ExPro

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua