Чому на початку вересня впали ціни на електроенергію? Експерт вказав на причини

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Чому на початку вересня впали ціни на електроенергію? Експерт вказав на причини

Серебренніков: Падіння цін на електроенергію у вересні є закономірним наслідком

На початку вересня ціни на електроенергію в Україні суттєво знизилися. Заступник директора з досліджень Dixi group Богдан Серебренніков розповів, чому це сталося.

За його словами, головним фактором стало повернення енергоблоків з ремонтів.

«Це дуже класична ситуація, коли влітку відбувається велика ремонтна кампанія, електростанції, енергоблоки ремонтуються, готуються до входження в осінньо-зимовий період, то якраз у вересні дуже часто вони повертаються з ремонтів і утворюють додаткову пропозицію на ринку. Обсяг виробництва зростає, пропозиція зростає», – сказав Серебренніков.

Водночас з початком осені знизився попит на електроенергію.

«Дуже часто у вересні відбувається зниження температури, що впливає на зниження споживання, тобто зниження попиту. З одного боку,збільшується пропозиція, наприклад, повернулися два блоки «Енергоатома» з ремонту, вони пропонують вже електричну енергію. З іншого боку, спадає попит, очевидно, можна очікувати зниження ціни», – наголосив експерт.

Серебренніков також звернув увагу на новий фактор – розвиток малої генерації.

«При цьому у нас є ще одна цікава тенденція в Україні, в енергосистемі – це розвиток розподільної генерації, так званої малої генерації. Її обсяг поступово зростає, наприклад, бізнес встановлює собі генерацію для того, щоб мати кращу надійність енергопостачання. За останні два роки перелік саме цієї розподільної генерації, яку встановили собі споживачі, навіть не говорю за виробників, вона істотно зросла», – сказав він.

Цей фактор, за його словами, додатково знижує попит на ринку: «Чим більше цієї генерації зростає, з одного боку, тим більше є пропозиція, з іншого боку, часто менше є попит, тому що ці споживачі вже самі себе забезпечують енергією і, відповідно, попит на ринку зменшується, тому що частину електричної енергії вони самі для себе виробляють».

Підсумовуючи, експерт відзначив, що падіння цін на електроенергію у вересні є закономірним наслідком ринкової динаміки.

«От ми і мали ситуацію, коли у вересні пропозиція зросла через повернення з ремонтів, попит знижувався через більш помірну температуру повітря, відповідно, ціни впали», – пояснив Серебренніков.

Нагадаємо, голова ради Всеукраїнської енергетичної асамблеї, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков вважає, що вересневий спад – це звичайний сезонний ефект після літнього піку споживання, а також наслідок високої генерації, зокрема сонячної.

Чому на початку вересня впали ціни на електроенергію? Експерт вказав на причини
Чому на початку вересня впали ціни на електроенергію? Експерт вказав на причини
