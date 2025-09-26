Трамп підписав указ, який дозволяє продаж ТікТок консорціуму американських інвесторів

Трамп: TikTok більше не буде використовуватися як пропагандистська зброя проти американців

Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що вартість бізнесу в рамках цієї угоди була оцінена у $14 млрд

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав виконавчий указ, яким офіційно схвалив продаж американських активів соціальної мережі TikTok консорціуму, що складається з інвесторів зі США. Про це інформують Bloomberg та CNBC, пише «Главком».

Президент Трамп 25 вересня, у четвер, підписав указ, який надає дозвіл на укладення угоди, що дозволяє TikTok продовжити свою роботу на території США. Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що вартість бізнесу в рамках цієї угоди була оцінена у $14 млрд.

Американський лідер підкреслив, що відтепер функціонування соціальної мережі буде відбуватися з дотриманням усіх вимог щодо захисту даних. Він зазначив: «TikTok більше не буде використовуватися як пропагандистська зброя проти американців. Платформа працюватиме чесно і захищатиме дані відповідно до закону».

Зазначається, що ця угода повністю відповідає вимогам національної безпеки, згідно з якими китайська компанія ByteDance була зобов'язана продати свій бізнес TikTok у США, щоб уникнути фактичної заборони на діяльність в країні.

Згідно з умовами угоди, яка ще потребує остаточного схвалення від Китаю, новостворене спільне підприємство здійснюватиме контроль над діяльністю TikTok у США. Водночас, ByteDance збереже за собою менше ніж 20% акцій, як повідомляє CNBC.

Основними інвесторами американського сегмента TikTok стануть технологічна корпорація Oracle, компанія Silver Lake та інвестиційний фонд MGX з Абу-Дабі, які спільно контролюватимуть близько 45% акцій. Ще 35% акцій залишаться у власності поточних інвесторів та нових акціонерів ByteDance.

На церемонії підписання представники ByteDance не були присутні, і сама компанія офіційно не підтвердила факту укладення угоди. Крім того, не була оголошена ціна купівлі, і наразі немає жодних ознак того, що китайський уряд вніс необхідні законодавчі зміни для фіналізації домовленостей.

Водночас, за інформацією CNBC, Президент Трамп повідомив, що голова КНР Сі Цзіньпін дав згоду на укладення цієї угоди. «У мене відбулася дуже добра розмова з головою Сі. Ми говорили про TikTok та інші речі, але ми говорили про TikTok, і він дав нам добро», – підкреслив Трамп журналістам в Овальному кабінеті Білого дому. Проте, віцепрезидент Венс зазначив, що китайський уряд чинити певний опір перед остаточним укладанням угоди.

Раніше Китай та Сполучені Штати досягли базової домовленості щодо врегулювання питання подальшої роботи китайської соцмережі TikTok у США і продовжать використовувати механізм консультацій для усунення розбіжностей, що залишились.

«Сторони досягли базової рамкової домовленості щодо належного вирішення питань, повʼязаних із TikTok, зниження інвестиційних бар’єрів та сприяння розвитку двостороннього торгово-економічного співробітництва», – йдеться в повідомленні.