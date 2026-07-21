ЄС відмовляється від українського масла: названо причину

Виробники не можуть вигідно продавати продукцію до ЄС через низькі ціни

За перше півріччя 2026 року Україна вдвічі скоротила експорт вершкового масла порівняно з аналогічним періодом минулого року. Головною причиною стали низькі ціни на європейському ринку, через які постачання до країн ЄС залишаються економічно невигідними. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Інфагро».

Пропозиція вершкового масла на українському ринку перевищує попит, а можливості для збуту надлишків залишаються обмеженими.

«Попри певне зростання цін на європейському ринку, експорт до країн ЄС залишається економічно невигідним для більшості українських виробників. Найкращі цінові пропозиції наразі надходять від покупців із країн Кавказу, тоді як європейський ринок не забезпечує достатньої маржинальності», – повідомляють експерти.

Найбільший попит нині має фасоване вершкове масло, продаж якого поки дає змогу виробникам зберігати мінімальну рентабельність. Водночас експорт спредів і рослинно-вершкових сумішей скоротився значно менше, а основними ринками збуту цієї продукції залишаються країни Близького Сходу.

Істотного зростання експорту до ЄС у другому півріччі аналітики не прогнозують. Через це виробники переорієнтовуються на внутрішній ринок, хоча навіть там ціни не покривають повністю виробничих витрат. Прибутковим поки що залишається переважно сегмент фасованого вершкового масла.

Нагадаємо, раніше в Асоціації виробників молока пояснили, що українська молочна галузь переживає кризу перевиробництва біржових молочних продуктів. Через це суттєво здешевшало вершкове масло, а закупівельні ціни на сире молоко опустилися нижче собівартості виробництва, через що фермери працюють зі збитками.