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Україні потрібна системна політика захисту портів – президент ICC Ukraine

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україні потрібна системна політика захисту портів – президент ICC Ukraine

«Росія свідомо намагається підвищити ризики для міжнародного судноплавства та українського експорту»

Україні необхідно перейти від ситуативного реагування на російські атаки по портовій інфраструктурі до системної політики її захисту, а також створити механізми фінансової підтримки бізнесу, заявив президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов.

За його словами, ситуація в українських портах значно ширша за питання роботи окремих терміналів, оскільки російські атаки створюють пряму загрозу портовій інфраструктурі, суднам, екіпажам і лоцманам.

«Росія свідомо намагається підвищити ризики для міжнародного судноплавства та українського експорту», - зазначив Щелкунов.

Він наголосив, що морські порти залишаються одним із ключових елементів економічної стійкості України, оскільки через них проходить значна частина експортних потоків. Від стабільної роботи портів залежать валютна виручка, завантаження промисловості, бюджетні надходження та зовнішньоторговельний баланс.

Особливе значення портова логістика має для аграрного і гірничо-металургійного секторів. За словами Щелкунова, зростання вартості або ризиків морських перевезень безпосередньо знижує ціну, яку український виробник може отримати за свою продукцію на світовому ринку.

На його думку, держава має посилити фізичний захист критичної інфраструктури, створити резервні енергетичні потужності та захищені канали зв'язку, дублювати логістичні маршрути, розвивати страхові механізми для судновласників і вантажовласників та активніше залучати міжнародних партнерів до гарантування безпеки судноплавства.

Щелкунов також запропонував створити постійний міжвідомчий механізм за участю уряду, Мінрозвитку, Міноборони, ВМС, Адміністрації морських портів України, експортерів, банківського та страхового секторів і міжнародних партнерів.

На його думку, уряду необхідно зосередитися на трьох ключових напрямах: безпеці, безперервності роботи портів та міжнародних гарантіях. Паралельно держава разом із банками та міжнародними фінансовими організаціями має створити механізми кредитування підприємств портової інфраструктури, агроекспорту та переробки. 

Раніше видобувники закликали уряд розглядати тільки повне розблокування портів та скасувати +30% до тарифів УЗ, яке було дуже не своєчасним і ставить перед галуззю виклики до існування.

Теги: війна порт росія

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