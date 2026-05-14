Українська промисловість потребує відстрочки CBAM – Асоціація видобувників

НАДПУ: верифікація викидів СО2 не вирішить проблеми української економіки, нам потрібне відтермінування екомита СВАМ

Європейські ініціативи, спрямовані на надання допомоги Україні з верифікацією викидів CO₂ є корисними. Але вони не здатні оперативно знизити негативний вплив механізму екологічного мита CBAM на економіку, яка вже втрачає кошти. Відтак ключовим рішенням має стати відтермінування дії цього механізму для України. Про це заявили у Національній асоціації добувної промисловості України.



В асоціації наголошують: сертифікація українських верифікаторів та перегляд розрахунків викидів потребують часу, а CBAM вже сьогодні впливає на експорт і виробництво. «Допомога з верифікацією буде корисною, але вона не вирішить проблеми найближчим часом», – зазначають у НАДПУ. І нагадують, що через СВАМ в Україні вже відбувається скорочення виробництва на підприємствах, зокрема закриття окремих підрозділів на «АрселорМіттал Кривий Ріг».



В асоціації підкреслили, що ще з 2021 року аналізували ризики запровадження CBAM, а з 2024 року почали системно звертатися до уряду та європейських інституцій із вимогою розпочати переговори про відтермінування дії механізму для України. Зокрема, відповідні листи були направлені уряду та профільним міністерствам, а також до органів ЄС.



Правові підстави для надання відтермінування у України є: згідно зі статтею 30.7 регламенту ЄС щодо CBAM, Єврокомісія може змінити умови застосування механізму для країн, які постраждали від «непередбачуваних та руйнівних подій». В асоціації наголошують, що повномасштабна війна відповідає цим критеріям.



«Якщо така норма існує, вона має бути застосована саме до України», – зазначають у НАДПУ, підкреслюючи масштаб втрат економіки та промисловості внаслідок війни.



Попри це, у звіті Єврокомісії від грудня 2025 року зазначалося, що вплив CBAM на Україну буде «мінімальним». В асоціації вважають ці оцінки некоректними та такими, що не враховують воєнні ризики. За їхніми оцінками, Україна може втратити до 5% ВВП вже у 2026 році, а експорт до ЄС скоротиться на 7,8%.



Негативні тенденції вже фіксуються: експорт довгого прокату до ЄС знизився на 60%, труб – на 44%, а частина підприємств змушена скорочувати виробництво і персонал.



В асоціації закликають активізувати переговори з ЄС, уточнити оцінку впливу CBAM на економіку та переглянути підходи до фінансування декарбонізації. Серед можливих рішень – використання коштів від CBAM для модернізації українських підприємств. Всі ці кроки мають супроводжуватися головним рішенням – тимчасовим відтермінуванням дії CBAM для України, без якого українська промисловість не зможе адаптуватися до нових правил.



Раніше Єврокомісія вже визнала, що допустила помилку у розрахунках CBAM для України, тож зараз оптимальний час для того, аби активізувати переговори щодо відтермінування. Як заявив віцепрем’єр-міністр з європейської інтеграції Тарас Качка, вже перші результати 2026 року показали значно сильніший негативний ефект, ніж очікувалося, тож Україна наполягає, щоб у механізмі враховували її статус як партнера ЄС, а не «третьої країни».