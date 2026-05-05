«Газпром» у мінусі, навіть коли в плюсі – розвідка

Вікторія Літвінова
Газопровід «Турецький потік» – один із небагатьох каналів, що ще дозволяє «Газпрому» постачати газ до Європи
Прибуток «Газпрому» у першому кварталі – це бухгалтерська корекція, а не відновлення бізнесу

Попри формальне повернення до прибутковості, «Газпром» продовжує деградувати: виручка стагнує, експорт скорочується, а зростання фінансового результату забезпечене переоцінкою активів і підвищенням тарифів для росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.  

Прибуток без реального зростання

У першому кварталі 2026 року «Газпром» задекларував 147,5 млрд рублів чистого прибутку порівняно зі збитком у 18,1 млрд рублів за аналогічний період 2025-го. Утім українська розвідка наголошує: це зростання має суто «паперовий» характер.

Ключовим фактором покращання стало різке скорочення так званих інших витрат – з 626,8 млрд рублів до 177,4 млрд. Саме до цієї статті входять курсові втрати та переоцінка фінансових активів, тобто результат залежить від бухгалтерських коригувань, а не від реального стану справ.

Базові показники при цьому залишаються на місці. Виручка практично не змінилася – 1,79 трлн рублів проти 1,80 трлн рублів роком раніше, собівартість знизилася незначно. Це свідчить про відсутність зростання попиту та підвищення ефективності. 

«Газпром» перекладає кризу на росіян

Частина покращання фінансових показників досягнута коштом внутрішнього ринку. Після того як у 2025 році тарифи на газ у Росії підвищилися в середньому на 14,85% — рекордний показник із 2014 року — фінансові результати «Газпрому» почали виправлятися. Надалі ситуація для росіян погіршуватиметься: згідно з макропрогнозом Міністерства економічного розвитку РФ, у 2026–2028 роках тарифи будуть додатково проіндексовані ще на 27,9%, що фактично відповідає рівню сукупних платежів за комунальні послуги.

На зовнішньому ринку тиск на «Газпром» лише посилюється. Постачання газу до ЄС через «Турецький потік» у першому кварталі дещо зросли – до 4,98 млрд кубометрів, – однак загальна залежність від європейського ринку продовжує зменшуватися під тиском санкцій та регуляторних обмежень. 

Близькі втрати, які не компенсувати

Уже у червні 2026 року ЄС запроваджує заборону на імпорт російського трубопровідного газу за короткостроковими контрактами. З 2027 року аналогічні обмеження поширяться й на довгострокові угоди. Це означає подальше скорочення валютних надходжень до Росії – і ще більшу залежність «Газпрому» від внутрішнього ринку, тобто від самих же росіян.

СЗРУ констатує: навіть в умовах формального прибутку «Газпром» залишається структурно слабкою компанією, нездатною компенсувати втрату європейського газового ринку

Нагадаємо, за підсумками 2023 року «Газпром» зафіксував рекордний чистий збиток – близько 629 млрд рублів, що стало найгіршим показником за чверть століття. Британська розвідка тоді прогнозувала, що прибутки компанії скорочуватимуться до 2030 року через переорієнтацію експорту з європейських ринків.

До слова, за підсумками 2025 року частка нафтогазових доходів у бюджеті РФ скоротилася з 40% у 2022 році до 25% на тлі падіння цін на нафту, санкцій та скорочення закупівель.

