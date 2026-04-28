ЄС будує нову економічну політику: у фокусі – розвиток важкої промисловості

ЄС робить ставку на промисловість: поставлено нові вимоги до державних закупівель і програм державної підтримки

Закон ЄС «Industrial Accelerator Act», який був розроблений для посилення конкуренції з США та Китаєм, має посилити виробництво, локалізацію та економічну безпеку Європи. Згідно з останніми нормативними документами, які були розроблені під цей проєкт, ключовими інструментами нової промислової політики ЄС стануть підтримка виробництва, локалізація ланцюгів постачання та спрощення запуску промислових проєктів.

Єврокомісія прямо вказує, що частка промисловості у ВВП ЄС скоротилася з 17,4% у 2000 році до 14,3% у 2024 році. Тобто, мета ЄС – перейти від політики відкритого ринку до політики промислового посилення. Для України, яка має статус кандидата на вступ до ЄС, важливо не залишитися лише постачальником сировини або ринком збуту, а стати частиною європейських виробничих ланцюгів.

Для України ця ініціатива важлива як сигнал: ЄС дедалі більше розглядає промисловість не лише як сектор економіки, а як основу безпеки, стійкості та стратегічної автономії. Такий підхід є критичним і для української стратегії відновлення.

Нові вимоги «вироблено в ЄС» для державних закупівель і програм державної підтримки зосереджені насамперед на енергоємних галузях, автомобільному секторі, технологіях з нульовим рівнем викидів, акумуляторах, сонячній енергетиці та критичній сировині.

Окремий акцент зроблено на сталі, цементі, алюмінії та транспорті: у державних закупівлях щонайменше 25% сталі та 25% алюмінію, які використовуються у будівництві, інфраструктурі та транспорті, мають походити з ЄС. Для бетону та розчину частка має становити щонайменше 5%.



Фактично ЄС планує використовувати державні закупівлі як інструмент підтримки власної промисловості. Це важливо, адже державні закупівлі становлять близько 15% ВВП ЄС. В такий спосіб Брюссель хоче спрямувати значну частину попиту на продукцію, вироблену всередині європейського ринку.

Ще один важливий блок – створення зон прискорення промислового виробництва: кожна країна-член ЄС має визначити щонайменше одну таку зону. Вони мають об’єднувати промислові проєкти в енергоємних секторах, автомобільній галузі та чистих технологіях. Для України це може бути орієнтиром у відбудові промислових регіонів: замість точкових проєктів – створення промислових кластерів із доступом до енергії, логістики, фінансування та спрощених дозвільних процедур.

Документ також передбачає запуск єдиного цифрового «вікна» для дозволів на промислові проєкти, а також контроль за іноземними інвестиціями. Зокрема, ЄС хоче посилити перевірку вкладень у стратегічні сектори, зокрема акумулятори, електромобілі, сонячні панелі та критичну сировину – ці положення фактично спрямовані на обмеження надмірної залежності від Китаю у стратегічних технологіях. Це показує ширший тренд: промислова політика ЄС стає частиною економічної безпеки.



Очікується, що остаточне ухвалення Industrial Accelerator Act може відбутися не раніше середини або кінця 2027 року. До того документ ще обговорюватимуть Європейський парламент і Рада ЄС.