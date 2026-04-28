Головна Світ Економіка
search button user button menu button

ЄС будує нову економічну політику: у фокусі – розвиток важкої промисловості

glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Документ передбачає запуск єдиного цифрового «вікна» для дозволів на промислові проєкти
фото: depositphotos.com

ЄС робить ставку на промисловість: поставлено нові вимоги до державних закупівель і програм державної підтримки

Закон ЄС «Industrial Accelerator Act», який був розроблений для посилення конкуренції з США та Китаєм, має посилити виробництво, локалізацію та економічну безпеку Європи. Згідно з останніми нормативними документами, які були розроблені під цей проєкт, ключовими інструментами нової промислової політики ЄС стануть підтримка виробництва, локалізація ланцюгів постачання та спрощення запуску промислових проєктів.

Єврокомісія прямо вказує, що частка промисловості у ВВП ЄС скоротилася з 17,4% у 2000 році до 14,3% у 2024 році. Тобто, мета ЄС – перейти від політики відкритого ринку до політики промислового посилення. Для України, яка має статус кандидата на вступ до ЄС, важливо не залишитися лише постачальником сировини або ринком збуту, а стати частиною європейських виробничих ланцюгів. 

Для України ця ініціатива важлива як сигнал: ЄС дедалі більше розглядає промисловість не лише як сектор економіки, а як основу безпеки, стійкості та стратегічної автономії. Такий підхід є критичним і для української стратегії відновлення.

Нові вимоги «вироблено в ЄС» для державних закупівель і програм державної підтримки зосереджені насамперед на енергоємних галузях, автомобільному секторі, технологіях з нульовим рівнем викидів, акумуляторах, сонячній енергетиці та критичній сировині.

Окремий акцент зроблено на сталі, цементі, алюмінії та транспорті: у державних закупівлях щонайменше 25% сталі та 25% алюмінію, які використовуються у будівництві, інфраструктурі та транспорті, мають походити з ЄС. Для бетону та розчину частка має становити щонайменше 5%.

Фактично ЄС планує використовувати державні закупівлі як інструмент підтримки власної промисловості. Це важливо, адже державні закупівлі становлять близько 15% ВВП ЄС. В такий спосіб Брюссель хоче спрямувати значну частину попиту на продукцію, вироблену всередині європейського ринку.

Ще один важливий блок – створення зон прискорення промислового виробництва: кожна країна-член ЄС має визначити щонайменше одну таку зону. Вони мають об’єднувати промислові проєкти в енергоємних секторах, автомобільній галузі та чистих технологіях. Для України це може бути орієнтиром у відбудові промислових регіонів: замість точкових проєктів – створення промислових кластерів із доступом до енергії, логістики, фінансування та спрощених дозвільних процедур.

Документ також передбачає запуск єдиного цифрового «вікна» для дозволів на промислові проєкти, а також контроль за іноземними інвестиціями. Зокрема, ЄС хоче посилити перевірку вкладень у стратегічні сектори, зокрема акумулятори, електромобілі, сонячні панелі та критичну сировину – ці положення фактично спрямовані на обмеження надмірної залежності від Китаю у стратегічних технологіях. Це показує ширший тренд: промислова політика ЄС стає частиною економічної безпеки.

Очікується, що остаточне ухвалення Industrial Accelerator Act може відбутися не раніше середини або кінця 2027 року. До того документ ще обговорюватимуть Європейський парламент і Рада ЄС.

Читайте також:

Теги: Єврокомісія промисловість фінансування економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нові правила для будівництва: як держава зменшує бар’єри для відбудови житла
Нові правила для будівництва: як держава зменшує бар’єри для відбудови житла
Вчора, 19:47
Чи витримає економіка Ірану тиск США? Аналіз CNN
Чи витримає економіка Ірану тиск США? Аналіз CNN
26 квiтня, 01:45
Навіть Трамп не врятує Путіна: Україна стискає нафтове кільце
Навіть Трамп не врятує Путіна: Україна стискає нафтове кільце
22 квiтня, 09:10
Польський шлях проти російського: де майбутнє України
Польський шлях проти російського: де майбутнє України
16 квiтня, 10:06
У 2026 році в Україні можуть скоротитися посіви картоплі
Як правильно садити картоплю в Україні: наймодніші сорти, головні помилки та перспективи урожаю-2026 Інтерв’ю
14 квiтня, 15:30
Хто чи що стимулює ріст цін в Україні
Хто чи що стимулює ріст цін в Україні
9 квiтня, 18:56
В'ячеслав Лаврухін утік до Білорусі
Зеленський позбавив президентської стипендії тренера збірної України, який утік до Білорусі
4 квiтня, 19:51
За перші три місяці 2026 року ДТЕК вклав 4,2 млрд грн у ремонти ТЕС та роботу шахт
За перші три місяці 2026 року ДТЕК вклав 4,2 млрд грн у ремонти ТЕС та роботу шахт
1 квiтня, 14:37
Європейське екомито CBAM коштуватиме Україні 2,1% ВВП до 2030 року – дослідження
Європейське екомито CBAM коштуватиме Україні 2,1% ВВП до 2030 року – дослідження
1 квiтня, 12:11

Економіка

Ціни на світло в Європі впали нижче нуля: що спричинило обвал
Ціни на світло в Європі впали нижче нуля: що спричинило обвал
Провал у будівництві РФ. Ринок визнав спад у ключових секторах
Провал у будівництві РФ. Ринок визнав спад у ключових секторах
Прибуток однієї з найбільших металургійних компаній РФ за квартал скоротився у 370 разів
Прибуток однієї з найбільших металургійних компаній РФ за квартал скоротився у 370 разів
Ринки засумнівалися у мирі США та Ірану: ціни на нафту зросли
Ринки засумнівалися у мирі США та Ірану: ціни на нафту зросли
Карні створює суверенний фонд Канади для захисту економіки від впливу США
Карні створює суверенний фонд Канади для захисту економіки від впливу США

Новини

Міністр освіти назвав найпопулярніші предмети НМТ-2026
Сьогодні, 13:20
Двоє поляків напали з ножем на українця під час продажу авто
Сьогодні, 12:40
Українці у Німеччині можуть втратити виплати за відмову від роботи
Сьогодні, 12:15
В Україні місцями дощитиме: погода на 28 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Вчора, 16:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua