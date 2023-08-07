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Кому потрібен український цукор? Виробники назвали основних покупців

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Кому потрібен український цукор? Виробники назвали основних покупців
Через повномасштабне вторгнення Україна експортує цукор тільки до країн ЄС
фото з відкритих джерел

Наразі покупцями українського цукру є тільки країни Євросоюзу

Українські цукровики відвантажували товар через Чорноморський та Одеський порти та постачали до Туреччини, Азербайджану, інших країн Азії й Африки. Через вторгнення Росії в Україну покупцями українського цукру зараз є тільки країни Євросоюзу, і там продукт користується попитом. Про це повідомив директор НПЦ «Цукробурякового виробництва» Олександр Коротинський.

За словами Олександра Коротинського, у сусідніх європейських країнах внутрішні гуртові ціни за тонну цукру становлять 800–850 євро/т., а в країнах, що залежать від експорту (Італія, Іспанія, Португалія, Греція, Болгарія) — 1000 євро. Власне тому український цукор має  високий попит на європейському ринку. 

«Середня вартість найдешевшого пакованого цукру у європейських супермаркетах становить 52 грн, а в Німеччині найдешевша пачка коштує 60 грн. А вітчизняні торгові мережі пропонують кілограмову пачку цукру за 34 гривні», – сказав  Олександр Коротинський. 

Втім Олександр Коротинський каже, що немає впевненості, що така різниця в ціні спостерігатиметься тривалий час. За умов відкритих ринків будь-яка суттєва розбіжність у ціні має з часом зрівнятися. Тож існує ймовірність зростання вартості вітчизняного цукру на полицях магазинів, який буде отримано з нового врожаю цукрових буряків.

Нагадаємо, НБУ підрахував втрати аграріїв після припинення дії «зернового коридору». За словами заступника голови Національного банку України Сергійя Ніколайчука, припинення роботи «зернового коридору» призведе до того, що експорт аграрної продукції з України у 2023 році буде на $2 млрд меншим, ніж він міг би бути. Водночас вся продукція на експорт буде вивезена іншими шляхами наступного року. Європейський Союз вже заявив, що готовий експортувати майже всю сільськогосподарську продукцію з України через «коридори солідарності» після виходу Росії з зернової угоди. 

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