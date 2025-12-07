Головна Країна Події в Україні
«Укренерго» оприлюднило графіки відключень на 8 грудня

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Графіки відключень діють в Україні з початку листопада
фото: glavcom.ua

Час та обсяг обмежень можуть змінюватися, тому важливо перевіряти актуальні дані на сторінках обленерго

В Україні 8 грудня запроваджуються обмеження споживання електроенергії у всіх регіонах через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

Так, дночасно будуть вимикати побутових споживачів електроенергії обсягом від 2,5 до 4 черг з 00:00 до 23:59. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», – зазначили в «Укренерго».

Графіки відключень діють в Україні з початку листопада. Ситуація значно погіршилася після того, як в ніч на 6 грудня росіяни вчергове влаштували масований терористичний акт проти енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, в ніч проти 7 грудня ворог завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Полтавщини, зокрема міста Кременчук, та Чернігівщини.

Як повідомлялося, після останньої ворожої атаки по Україні для покращення ситуації зі світлом знадобляться тижні.

