Як будуть вимикати світло 11 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Як будуть вимикати світло 11 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 11 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. Зазначається, що 10 грудня діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. «Укренерго» попереджає, що протягом доби вони можуть бути змінені.

Нагадаємо, 10 грудня у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії.

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України залишається складною через постійні російські обстріли. На ранок без світла залишаються споживачі в Миколаївській і Харківській областях. Водночас у низці регіонів, порівняно з попередніми днями, ситуація поступово покращується.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

