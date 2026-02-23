Балтійські країни заробили в Україні понад 111 млрд грн за три квартали 2025 року

В Україні працює 1 407 компаній зі співвласниками з Литви, 983 – Естонії та 1 171 – Латвії

За останні чотири роки присутність країн Балтії в українському бізнесі помітно зросла

Резиденти Литви в українських компаніях показали 53,7 млрд грн виручки за три квартали 2025 року, Латвії – 28,7 млрд грн, Естонії – 28,54 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження YouControl.

Естонія

В Україні 983 компанії зі співвласниками з Естонії. Найбільше таких підприємств зареєстровано в Києві – 486. Значна їх кількість зафіксована також на Львівщині (58), Донецькій області (49), Дніпропетровській (47) та Одеській (46) областях.

З досліджуваної вибірки 28 компаній зі співвласниками з Естонії мають повідомлення про санкції, пов'язані з їхніми учасниками/кінцевими бенефіціарними власниками. Крім того, 26 компаній мають у структурі власності, крім представників досліджуваної країни, також учасників/кінцевих бенефіціарів з Росії.

102 компанії, де учасниками/акціонерами/кінцевими бенефіціарними власниками виступають фізичні та юридичні особи з реєстрацією в Естонії входять до складу 40 корпоративних груп. Найбільше компаній з досліджуваної вибірки відносяться до корпоративні групи «Аррікано» (25). Зазначимо, що ключові особи даної групи знаходяться під дією санкції РНБО з червня 2025 року.

Лише 115 компаній із співвласниками з Естонії оприлюднили позитивну виручку за три квартали 2025 року. Сукупна сума її становить 28,54 млрд грн.

Найбільшу виручку отримало ТОВ «Юніверсал Фіш Компані», що займається імпортом, переробкою та реалізацією рибної продукції. Одним з кінцевих бенефіціарів компанії є колишній депутат Харківської облради Олег Лущик.

Литва

В Україні 1 407 компаній зі співвласниками з Литви. Найбільше таких підприємств зареєстровано в Києві – 723. Значна їх кількість зафіксована також на Київщині (84), Одещині (72), Дніпропетровській (56) та Львівській (45) областях.

З досліджуваної вибірки три компанії зі співвласниками з Литви мають повідомлення про санкції, пов'язані з їхніми учасниками/кінцевими бенефіціарними власниками. Крім того, 24 компанії мають у структурі власності, крім представників досліджуваної країни, також учасників/кінцевих бенефіціарів з росії.

162 підприємства із співвласниками з Литви пов'язані із 32 корпоративними групами. Значна кількість компаній (62) з проаналізованого переліку входить до складу корпоративної групи «БТ Інвест», основним напрямком діяльності якої є управління девелоперськими та роздрібними проєктами: Novus, Stolitsa Group.

Виручку більше за нуль серед компаній, що оприлюднили фінансові результати за три квартали 2025 року з литовськими співвласниками отримали 135 компаній. Загальна сума склала 53,7 млрд грн.

Найбільшу виручку у 5,52 млрд грн отримала компанія з продажу автозапчастин ТОВ «Даліс Аутомотів Груп». 17,4% статутного капіталу компанії належить литовському Detalеs Plius.

Латвія

В Україні 1 171 компанія зі співвласниками з Латвії. Найбільше таких підприємств зареєстровано в Києві – 641. Значна їх кількість зафіксована також на Київщині (67), Львівщині (66), Одеській (57) та Дніпропетровській (54) областях.

З досліджуваної вибірки 19 компаній зі співвласниками з Латвії мають повідомлення про санкції, пов'язані з їхніми учасниками/кінцевими бенефіціарними власниками. Крім того, 35 компаній мають у структурі власності, крім представників досліджуваної країни, також учасників/кінцевих бенефіціарів з Росії.

75 компаній з латвійськими співвласниками входять/мають зв'язок/мають відношення до 36 корпоративних груп. Найбільше компаній з досліджуваної вибірки у своєму складі мають корпоративні групи «Юрія-Фарм» (10), «Південний» (9) та «ВС Енерджі Інтернейшнл» (11).

104 компанії, що мають в структурі власності представників з Латвії сукупно отримали 28,7 млрд грн за підсумками трьох кварталів 2025 року. Найбільшої виручка у 5,5 млрд грн була у дистриб'ютора ІТ-продуктів, побутової техніки та комплексних рішень ТОВ «Елко Україна».

До переліку найбільших компаній за виручкою з бенефіціарами з Латвії увійшли чотири обленерго: АТ «Житомиробленерго», ПрАТ «Рівнеобленерго», ПрАТ «Кіровоградобленерго», АТ «Чернівціобленерго». Всі вони входять до складу корпоративної групи «ВС Енерджі Інтернейшнл», ключові особи якої – громадяни Латвії були внесені до санкційного списку РНБО в травні 2023 року.

Варто зазначити, що за останні чотири роки присутність країн Балтії в українському бізнесі помітно зросла. У 2022–2025 роках. Найбільший приріст зафіксовано з боку Естонії (+23%) та Латвії (+20%), що свідчить про зростання інтересу цих юрисдикцій до українського ринку в умовах повномасштабної війни.

Водночас компанії з литовськими співвласниками продемонстрували найвищі фінансові результати серед країн Балтії, що подали фінзвітність, – 53,7 млрд грн виручки за три квартали 2025 року. Для порівняння, показник резидентів з Латвії становив 28,7 млрд грн, а представників з Естонії – 28,54 млрд грн.