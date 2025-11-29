«Укрзалізниця» не має фінансувати пасажирські перевезення за рахунок вантажних тарифів – президентка ЄБРР

«Укрзалізниця» запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на майже 40% у 2026 році

У ЄБРР закликали Україну виділити цільове фінансування з держбюджету для покриття збитків від пасажирських перевезень

«Укрзалізниця» постала перед значними труднощами, але міжнародні партнери компанії сподіваються, що ситуація покращиться, і «Укрзалізниці» вдасться заощадити на своїх витратах. Крім того, «Укрзалізниця» має змінити ситуацію в пасажирських перевезеннях – замість крос-субсидування за рахунок вантажних перевезень компанія має отримувати цільове фінансування з бюджету. Про це розповіла Оділь Рено-Бассо – президентка Європейського банку реконструкції та розвитку, який кредитує «Укрзалізницю».

«Як кредитор державного підприємства, ми вважаємо, що тарифи (на вантажні перевезення – ред.) та внесок пасажирів є важливими елементами для балансування фінансових показників компаній. Замість кросфінансування (вантажним напрямком пасажирського – ред.), іноді корисно перейти до відновлення цін, коли клієнти платять за послуги. Але вони можуть отримувати цільову підтримку з бюджету, коли мова йде саме про найвразливіші верстви населення. Це може бути ефективнішим рішенням», – підкреслила Оділь Рено-Бассо.

Вона також зауважила, що наразі обговорення з «Укрзалізницею» тривають, адже банку потрібно дізнатися про стратегію компанії і переконатися, що вона здатна повернути кошти.

Як відомо, «Укрзалізниця» запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на майже 40% у наступному році, щоб компенсувати в такий спосіб збитки від пасажирських перевезень. В свою чергу Європейська Бізнес Асоціація та Американська Торговельна Палата звернулися до уряду з проханням передбачити у бюджеті компенсацію для УЗ за збиткові пасажирські перевезення. Бізнес-асоціації підкреслили, що нинішня система фінансування через крос-субсидування суперечить європейській практиці та завдає шкоди українській економіці.