Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Укрзалізниця» не має фінансувати пасажирські перевезення за рахунок вантажних тарифів – президентка ЄБРР

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» не має фінансувати пасажирські перевезення за рахунок вантажних тарифів – президентка ЄБРР
«Укрзалізниця» запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на майже 40% у 2026 році
фото: uz.gov.ua

У ЄБРР закликали Україну виділити цільове фінансування з держбюджету для покриття збитків від пасажирських перевезень

«Укрзалізниця» постала перед значними труднощами, але міжнародні партнери компанії сподіваються, що ситуація покращиться, і «Укрзалізниці» вдасться заощадити на своїх витратах. Крім того, «Укрзалізниця» має змінити ситуацію в пасажирських перевезеннях – замість крос-субсидування за рахунок вантажних перевезень компанія має отримувати цільове фінансування з бюджету. Про це розповіла Оділь Рено-Бассо – президентка Європейського банку реконструкції та розвитку, який кредитує «Укрзалізницю». 

«Як кредитор державного підприємства, ми вважаємо, що тарифи (на вантажні перевезення – ред.) та внесок пасажирів є важливими елементами для балансування фінансових показників компаній. Замість кросфінансування (вантажним напрямком пасажирського – ред.), іноді корисно перейти до відновлення цін, коли клієнти платять за послуги. Але вони можуть отримувати цільову підтримку з бюджету, коли мова йде саме про найвразливіші верстви населення. Це може бути ефективнішим рішенням», – підкреслила Оділь Рено-Бассо.

Вона також зауважила, що наразі обговорення з «Укрзалізницею» тривають, адже банку потрібно дізнатися про стратегію компанії і переконатися, що вона здатна повернути кошти.

Як відомо, «Укрзалізниця» запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на майже 40% у наступному році, щоб компенсувати в такий спосіб збитки від пасажирських перевезень. В свою чергу Європейська Бізнес Асоціація та Американська Торговельна Палата звернулися до уряду з проханням передбачити у бюджеті компенсацію для УЗ за збиткові пасажирські перевезення. Бізнес-асоціації підкреслили, що нинішня система фінансування через крос-субсидування суперечить європейській практиці та завдає шкоди українській економіці.

Читайте також:

Теги: тарифи Укрзалізниця фінансування перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загроза зупинки підприємств. Асоціація феросплавників звернулася до НКРЕКП
Загроза зупинки підприємств. Асоціація феросплавників звернулася до НКРЕКП
21 листопада, 13:24
Сім факторів, що тягнуть світ у нову економічну кризу
Сім факторів фінансової кризи у світі: чого чекати?
17 листопада, 19:09
Захід стикається з кризою «твердої електрики» через Китай і тарифи Трампа
Алюмінієва криза: Bloomberg попереджає про загрозу світовій електрифікації та рекордні ціни
14 листопада, 07:41
Данія погодила новий оборонний пакет для України
Данія погодила новий оборонний пакет для України
11 листопада, 23:07
З 2027 року в Україні запрацює новий орган держконтролю за ліками, медвиробами, косметикою та психотропами
Орган державного контролю в сфері лікарських засобів повинен приносити українцям користь, – нардеп
10 листопада, 19:02
Фіцо: Ми прагнемо закінчення війни чи просто її розпалюємо? Ми плануємо виділити Україні $140 мільярдів, щоб війна тривала
Словаччина проти фінансування ЗСУ за рахунок активів РФ
8 листопада, 22:29
Фінансування спрямоване, головним чином, на зміцнення макрофінансової стабільності України
Рада ЄС схвалила п'ятий транш Україні на понад 1,8 млрд євро: куди підуть кошти
4 листопада, 14:14
В Україні працюватиме спеціальна програма транспортної підтримки УЗ-3000
Частина поїздок залізницею в Україні стане безкоштовною – Зеленський
1 листопада, 16:59
Українська залізниця на старті євроінтеграції: уряд підтримав законопроект
Українська залізниця на шляху до ЄС: уряд схвалив законопроект для «багатомільярдного фінансування»
30 жовтня, 14:46

Економіка

«Укрзалізниця» не має фінансувати пасажирські перевезення за рахунок вантажних тарифів – президентка ЄБРР
«Укрзалізниця» не має фінансувати пасажирські перевезення за рахунок вантажних тарифів – президентка ЄБРР
У Києві стартувала виставка ДТЕК та Костянтина й Влади Ліберових
У Києві стартувала виставка ДТЕК та Костянтина й Влади Ліберових
Металурги закликають НКРЕКП знизити тарифи на диспетчеризацію електроенергії
Металурги закликають НКРЕКП знизити тарифи на диспетчеризацію електроенергії
«Хребет української економіки»: Forbes назвав найбільшу приватну компанію України у 2025 році
«Хребет української економіки»: Forbes назвав найбільшу приватну компанію України у 2025 році
Рекорд підозрілих фіноперацій: скільки справ отримали правоохоронці
Рекорд підозрілих фіноперацій: скільки справ отримали правоохоронці
Морква і цибуля по 5 грн. Овочевий обвал: чому все так дешево?
Морква і цибуля по 5 грн. Овочевий обвал: чому все так дешево?

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Вчора, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Вчора, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua