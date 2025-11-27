Головна Київ Новини
Яготинська громада підвищує тарифи на водопостачання: скільки коштуватиме куб

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Зміна тарифів стосується виключно сільських населених пунктів громади
фото з відкритих джерел

Нові тарифи почнуть діяти з 30 листопада

У селах Яготинської громади на Київщині вирішено підвищити тарифи на централізоване водопостачання. Це рішення місцева влада обгрунтовує зростанням тарифів на електроенергію та вартості матеріалів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Яготинську міську раду.

«Товариство з обмеженою відповідальністю  «Яготин водопостачання» повідомляє, що у зв’язку зі зростанням тарифу на електроносії, вартість матеріалів, товариство має намір змінити тариф з 32,00 грн за 1 куб. м  на 55,00 за  1 куб. м, з 145,98 грн. за одну особу без лічильника на 250,91 грн. відповідно», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові тарифи почнуть діяти з 30 листопада.  

Намір зміни тарифів стосується виключно сільських населених пунктів громади, окрім сіл Панфили та Сулимівка, які перебувають на балансі КП «Яготинське ВУ ВКН»). Тарифи для жителів міста Яготин залишаються без змін.

Нагадаємо, в Україні на середину вересня цього року відкрито 788 507 виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року, коли боргів було 701 051. Від початку повномасштабної війни кількість боргів зросла у 1,5 раза, а порівняно з січнем 2021 року – більш ніж удвічі: тоді було 344 565 проваджень за борги. Найбільше боржників нині на Дніпропетровщині – 150 506 або 19% від усіх проваджень. На другому місці Харківщина – 128 217 (16%), далі йдуть Донеччина – 81 536 (10%), Полтавщина – 57 605 (7%) та Запорізька область – 53 797 (7%). Основний тягар комунальних боргів припадає на людей у віці 46–60 років – 302,8 тис. проваджень (38%). На другому місці група 36–45 років із 194,7 тис. провадженнями (25%). Майже стільки ж боргів у людей старших за 60 років – 194,1 тис. (25%).

До слова, у Тернополі мешканець багатоповерхівки через несправний зливний бачок накопичив борг за воду понад 173 тис. грн. Витік тривав місяцями, а абонент ігнорував зауваження водоканалу та сусідів. 

