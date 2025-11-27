Яготинська громада підвищує тарифи на водопостачання: скільки коштуватиме куб

Нові тарифи почнуть діяти з 30 листопада

У селах Яготинської громади на Київщині вирішено підвищити тарифи на централізоване водопостачання. Це рішення місцева влада обгрунтовує зростанням тарифів на електроенергію та вартості матеріалів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Яготинську міську раду.

«Товариство з обмеженою відповідальністю «Яготин водопостачання» повідомляє, що у зв’язку зі зростанням тарифу на електроносії, вартість матеріалів, товариство має намір змінити тариф з 32,00 грн за 1 куб. м на 55,00 за 1 куб. м, з 145,98 грн. за одну особу без лічильника на 250,91 грн. відповідно», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові тарифи почнуть діяти з 30 листопада.

Намір зміни тарифів стосується виключно сільських населених пунктів громади, окрім сіл Панфили та Сулимівка, які перебувають на балансі КП «Яготинське ВУ ВКН»). Тарифи для жителів міста Яготин залишаються без змін.

