Рекордні ціни на бензин. Мінекономіки пояснило, навіщо потрібен кешбек на пальне

Олексій Соболев наголосив, що обмеження цін на паливо призвело б до дефіциту та ринкових спотворень

За перші шість днів дії програми українцям щодня нараховується близько 20 млн грн кешбеку

Кабінет міністрів запустив кешбек на пальне, адже він не впливає на підтримку армії та забезпечує підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Мінекономіки Олексія Соболева.

«Ми розглядали різні варіанти згладжування цінового шоку для населення. Зміни акцизів, які впровадили окремі європейські країни, вдарили б безпосередньо по армії, знизили б фінансування оборони. До того ж від цього зиск переважно отримали б ті, хто має більше авто», – каже він.

Міністр наголосив, що обмеження цін призвело б до дефіциту пального та ринкових спотворень, що вже було у 2022 році. Тому уряд зупинився на варіанті з кешбеком.

«Ми бачимо, що 75% витрат йдуть саме на комунальні послуги. Тому видно, що це допомагає тим, кому це необхідно. Це також допомагає нашій енергетиці і компанії «Нафтогаз» зменшувати заборгованість», – пояснив глава Мінекономіки.

Соболев додав, що протягом перших шести днів від старту програми щодня нараховується близько 20 млн грн кешбеку, що фінансується з поточного бюджету Мінекономіки.

Нагадаємо, з 20 березня українці можуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі «Національний кешбек». Кешбек становитиме 15% на дизельне пальне, 10% на бензин і 5% на автогаз.

Це дасть змогу заощадити до 11 грн на літрі дизелю, близько 7 грн на бензині та 2 грн на автогазі. Максимальна сума кешбеку на пальне – до 1000 грн на людину на місяць.

Програма працюватиме до 1 травня. У ній братимуть участь мережі АЗС, які зареєстровані в «Національному кешбеку». Це – «Укрнафта», OKKO, WOG, Amic Energy, BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik, «БРСМ-Нафта». Також вже невдовзі доєднаються і UPG, Socar Energy, Martin LLC та Marshal.

До слова, станом на 27 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 на великих АЗС не змінилася і становить близько 72,72 грн за літр, дизелю – 84,48 грн.