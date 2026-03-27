Рекордні ціни на бензин. Мінекономіки пояснило, навіщо потрібен кешбек на пальне

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Олексій Соболев наголосив, що обмеження цін на паливо призвело б до дефіциту та ринкових спотворень
скриншот з трансляції телеканалу «Рада»

За перші шість днів дії програми українцям щодня нараховується близько 20 млн грн кешбеку

Кабінет міністрів запустив кешбек на пальне, адже він не впливає на підтримку армії та забезпечує підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Мінекономіки Олексія Соболева.

«Ми розглядали різні варіанти згладжування цінового шоку для населення. Зміни акцизів, які впровадили окремі європейські країни, вдарили б безпосередньо по армії, знизили б фінансування оборони. До того ж від цього зиск переважно отримали б ті, хто має більше авто», – каже він.

Міністр наголосив, що обмеження цін призвело б до дефіциту пального та ринкових спотворень, що вже було у 2022 році. Тому уряд зупинився на варіанті з кешбеком.

«Ми бачимо, що 75% витрат йдуть саме на комунальні послуги. Тому видно, що це допомагає тим, кому це необхідно. Це також допомагає нашій енергетиці і компанії «Нафтогаз» зменшувати заборгованість», – пояснив глава Мінекономіки.

Соболев додав, що протягом перших шести днів від старту програми щодня нараховується близько 20 млн грн кешбеку, що фінансується з поточного бюджету Мінекономіки.

Нагадаємо, з 20 березня українці можуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі «Національний кешбек». Кешбек становитиме 15% на дизельне пальне, 10% на бензин і 5% на автогаз.

Це дасть змогу заощадити до 11 грн на літрі дизелю, близько 7 грн на бензині та 2 грн на автогазі. Максимальна сума кешбеку на пальне – до 1000 грн на людину на місяць.

Програма працюватиме до 1 травня. У ній братимуть участь мережі АЗС, які зареєстровані в «Національному кешбеку». Це – «Укрнафта», OKKO, WOG, Amic Energy, BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik, «БРСМ-Нафта». Також вже невдовзі доєднаються і UPG, Socar Energy, Martin LLC та Marshal.

До слова, станом на 27 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 на великих АЗС не змінилася і становить близько 72,72 грн за літр, дизелю – 84,48 грн.

Читайте також:

Читайте також

Господарства почали активно розпродавати цибулю зі сховищ
Цибуля в Україні дешевшає всупереч усім прогнозам: яка ціна нині
25 березня, 14:11
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 25 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 березня, 06:40
За тиждень еталонна марка нафти Brent наблизилася до зростання майже на 4%
Ціни на нафту впали: що стало причиною
20 березня, 09:34
Квартира на Богатирській здається в оренду за 8 тис. грн
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Оболоні за 8 тис. грн (фото)
13 березня, 14:38
Інвестори готуються до нових потрясінь на ринку
Ціни на нафту зупинятись не збираються: аналітики дали невтішний прогноз
13 березня, 11:49
Гречка у мережі супермаркетів «Сільпо»
Ціни на гречку у Києві зросли: огляд із супермаркетів
11 березня, 13:37
Міжнародне енергетичне агентство повідомило про вивільнення нафтових запасів
На ринку почала падати ціна на нафту: як працює план Міжнародного енергетичного агентства
11 березня, 09:58
Мережі АЗС оновили ціни на бензин і дизель
Ціни на пальне 9 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
9 березня, 07:39
Іран перекрив важливий маршрут експорту нафти через Ормузьку протоку
Барель за $150. Експерт розповів, кому вигідно роздувати паніку на нафтовому ринку
4 березня, 12:10

Курс валют 27 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 27 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 27 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 27 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Держава компенсуватиме витрати за комуналку пунктам евакуації переселенців
Держава компенсуватиме витрати за комуналку пунктам евакуації переселенців
Курс валют 26 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 26 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихід на пенсію за віком у 2026 році: стаж, терміни та порядок подання заяви
Вихід на пенсію за віком у 2026 році: стаж, терміни та порядок подання заяви

Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Вчора, 11:07

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

