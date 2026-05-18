Дніпропетровщина: РФ вдарила по заправці «Укрнафти», є поранені

Ростислав Вонс
фото: «Нафтогаз»
Двоє працівниць АЗС зазнали травм внаслідок обстрілу

Уночі 18 травня одразу кілька російських дронів вдарили по об’єктах критичної інфраструктури «Нафтогазу» на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Серед атакованих об’єктів автозаправний комплекс «Укрнафти». Двоє працівниць зазнали травм, їм надають необхідну медичну допомогу. Приміщення АЗК та обладнання станції повністю знищені.

Як повідомляє «Нафтогаз», через обстріли наразі неможливо повністю оцінити масштаби руйнувань. «Усі атаковані об’єкти є виключно цивільною інфраструктурою. Вони не мають жодного стосунку до військових цілей», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, від вечора 17 травня і до ночі 18 травня Росія не припиняла ударів по Дніпропетровській області – безпілотниками, «шахедами» та ракетами. Двоє людей загинули, є поранені. Близько 02:30 ракети вдарили по житловому кварталу Дніпра.

Наразі відомо про 18 поранених. За словами очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, серед постраждалих – дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти на амбулаторному лікуванні.

«Восьмеро людей госпіталізовані. Це чотири жінки та чотири чоловіки. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу», – розповів він.

За попередніми даними через масований обстріл росіян по Дніпру пошкоджено близько 20 багатоповерхівок та приватних будинків. За словами міського голови Бориса Філатова, понівечені також два дитячі садочки та гімназія, мечеть, корпус одного з інститутів та трамвай.

До слова, раніше російські загарбники атакували інфраструктуру «Нафтогазу» одразу в кількох областях України. На Харківщині ворожий дрон пошкодив газовидобувний обʼєкт. Також під ударом опинилося підприємство компанії на Житомирщині.

