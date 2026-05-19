Американець пересів на дитячий Barbie-мобіль через рекордні ціни на пальне (фото)

Через високі ціни на пальне американці скорочують поїздки та шукають дешевші способи пересування

У США стрімке зростання цін на бензин змушує людей шукати нестандартні способи економії. Хтось пересів на автобуси, хтось майже перестав користуватися авто, а 30-річний мешканець штату Джорджія взагалі почав їздити на дитячій машинці Barbie, пише «Главком».

Як повідомляє Reuters, майстер Малі Хайтауер із міста Елленвуд переробив рожевий іграшковий кемпер Power Wheels Barbie Dream Camper на справжній транспорт.

Чоловік встановив у дитячу машинку невеликий бензиновий двигун від мийки високого тиску. Тепер він їздить на ній до магазину та у справах.

«Моя справжня машина коштує близько 90 доларів за одну заправку. Це занадто дорого», – пояснив американець.

Причиною таких рішень стали рекордні ціни на пальне у США. Станом на травень середня вартість бензину перевищила 4,5 долара за галон. До війни між Ізраїлем та Іраном ціни були близько 3 доларів.

За даними опитування Ipsos, майже половина американців уже скоротили кількість поїздок через вартість бензину. У деяких містах ситуація дійшла до того, що люди годинами стоять у чергах за безкоштовними паливними картками. Так, у Каліфорнії туристична агенція роздавала водіям по 100 доларів на бензин, щоб заохотити їх до подорожей.

Водночас власники електромобілів почали активно жартувати над ситуацією. Один із фанатів Tesla опублікував відео з цінами на бензин і заявив, що вже давно забув, коли востаннє дивився на табло заправок.

До слова, поки світ сколихнула нова хвиля енергетичної нестабільності через війну на Близькому Сході, Бразилія демонструє несподівану стійкість. Як йдеться в аналізі Associated Press, країна змогла частково захистити себе від різкого зростання цін на паливо завдяки багаторічній ставці на біоетанол.

