Уряд скасував заборону на експорт гречки та інших товарів: перелік

У 2023 році серед іншого заборонено експорт солі, природного газу та енергетичного вугілля

Кабінет міністрів цього тижня затвердив обсяги квот товарів на 2023 рік, експорт яких підлягає ліцензуванню. Про це йдеться у постанові №1466 від 27 грудня.

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Отже, порівняно з 2022 роком, основні зміни – це скасування заборони на експорт гречки та збільшення квоти на експорт коксівного вугілля з 200 тис. тонн до 600 тис тонн.

У 2023 році шляхом встановлення нульових квот встановлюється фактична заборона на експорт таких товарів:

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сіль;

енергетичне вугілля;

мазут;

природний газ;

паливна деревина;

срібло;

золото;

брухт дорогоцінних металів.

Список товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, майже не змінився – додалась тільки гречка. До нього входять:

велика рогата худоба;

яловичина і курятина, їстівні субпродукти з м'яса;

яйця;

жито;

овес;

гречка;

просо;

цукор;

добрива азотні, фосфорні, калійні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 25 листопада ввів заборону на експорт паливної деревини, щоб забезпечити цим енергетичним ресурсом українців.

До слова, гречка, вартість якої влітку перевалила за 100 гривень, здешевшала. Тепер у столичних крамницях її можна купити за 60-70 гривень. Цьому посприяв врожай крупи.

Як відомо, зібрати врожай гречки на початку жовтня не дозволяла дощова погода. За словами заступника очільника Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, через постійні дощі зайти в поле і зібрати необхідну для внутрішнього ринку кількість гречки було неможливо. Тому і цінник на крупу не знижувався.