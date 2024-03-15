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В ДТЕК розповіли, як синхронізація української енергосистеми з ENTSO-E дозволяє проходити опалювальні сезони

Іван Гавриляк
glavcom.ua
В ДТЕК розповіли, як синхронізація української енергосистеми з ENTSO-E дозволяє проходити опалювальні сезони
Україна синхронізувалась з ENTSO-E 16 березня 2022 року
фото: Depositphotos

«Якщо говорити глобально, то українська енергосистема – це частина європейської енергосистеми»

Приєднання української енергосистеми до європейської дозволило позбутися залежності від російської мережі та дало велику кількість переваг, особливо в умовах війни. Про це в ефірі Суспільного розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв напередодні другої річниці синхронізації енергосистеми з ENTSO-E, що відбулася 16 березня 2022 року. 

«Якщо говорити глобально, то українська енергосистема – це частина європейської енергосистеми. Тож з боку енергетиків ми вже в Європі», – зазначив він.

Серед переваг він відзначив зміцнення енергетичної безпеки – відсутність залежності від російської та білоруської мереж, з якими українська енергосистема історично була пов’язана ще з радянських часів. Також він виділив можливості для транскордонних перетоків, які необхідні під час дефіциту потужностей в енергосистемі.

В умовах війни, зазначив він, така ситуація виникала неодноразово, особливо під час обстрілів, руйнацій та окупації ворогом об’єктів енергоінфраструктури. Це, за його словами, дозволило енергосистемі мати можливість підстраховуватися.

Третьою перевагою синхронізації з ENTSO-E він назвав можливість імпортувати чи брати аварійну допомогу із сусідніх країн ЄС, коли є у цьому необхідність.

«Коли ж навпаки є достатньо генерації і є надлишок виробництва електроенергії, ми можемо її експортувати, залучати валютну виручку і додаткові кошти в країну. Це також дозволяє українським енергетичним компаніям вкладати ці кошти в ремонти, відновлення, підготовку до наступної зими», – зазначив Салєєв.

Він також нагадав, що синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E передували роки підготовки енергетиків.

Нагадаємо, що Україна синхронізувалась з ENTSO-E 16 березня 2022 р., після тритижневого ізольованого режиму роботи, який розпочався 24 лютого, в день повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Теги: електроенергія Україна

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Бізнес

В ДТЕК розповіли, як синхронізація української енергосистеми з ENTSO-E дозволяє проходити опалювальні сезони
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