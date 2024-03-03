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ЗСУ розповіли, як знищення Су-34 змінить тактику ворога

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ розповіли, як знищення Су-34 змінить тактику ворога
фото з відкритих джерел

Попри втрату літаків, росіяни не припиняють повністю використовувати свою тактичну авіацію на фронті

Українські військові знищили черговий ворожий бомбардувальник Су-34, але в росіян ще достатньої різної авіації. Знищення літаків призводить до зміни тактики ворога. Про це повідомив начальник пресслужби ОСУВ «Хортиця» Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За словами Євлаша, попри втрату літаків, росіяни не припиняють повністю використовувати свою тактичну авіацію на фронті.

«Вони можуть змінити тактику, кількість авіаударів за день. Можуть змінити тип авіації, наприклад, використовувати більш застарілі Су-25 або армійську авіацію. Але звісно, що вони не зупиняються на цьому і продовжують наносити удари по наших позиціях... Наша задача – зробити так, аби умови використання були максимально неприємними», – сказав він.

Як повідомлялося, Повітряні сили збили черговий ворожий бомбардувальник Су-34. Літак було знищено у суботу, 2 березня.

У суботу, 2 березня, Повітряні сили України застосували зенітні керовані ракети по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35.

Нагадаємо, 1 березня Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще трьох ворожих винищувачів. 

Також українські військово-повітряні сили заявили, що російські військово-повітряні сили втратили у четвер, 29 лютого, три винищувачі-бомбардувальники Су-34. Якщо це підтвердиться, то збиті в останній день лютого літаки продовжать безпрецедентну серію успіхів української протиповітряної оборони.

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Теги: росіяни британська розвідка Україна військові літак Генштаб розвідка

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