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«Епоха дронів» підірвала оборонну промисловість країн світу – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Епоха дронів» підірвала оборонну промисловість країн світу – Financial Times
FPV-дрони показують свою ефективність в умовах фронту в Україні
фото: heroesukraine.org

«Війна дронів» зімнила тривалість циклу розробки та впровадження нових технологій для ведення військових дій

Поширення нових бойових технологій в «епоху війни дронів» підриває усталену ієрархію світової оборонної промисловості, в якій десятиліттями домінують великі гравці. Про це пише Financial Times. 

Поточна ситуація в усьому світі, упевнений глава компанії Auterion Лоренц Мейєр, показує спад чи навіть підрив оборонної промисловості. Причина, вважає експерт у настанні так званої епохи «війни дронів», що знизила тривалість циклу розробки та впровадження нових технологій, зазначає видання.

За словами пана Мейєра, в даний час відбувається справжнє розхитування усталеної світової ієрархії оборонки та оборонців. Тут давно домінують великі підрядники, причому на розробку традиційних видів озброєнь йдуть «роки, а іноді й десятиліття, і вони спираються на значні державні бюджети, а також великі дослідні та випробувальні центри». Водночас безпілотники ламають цю систему, зрівнюючи «сили у світовій оборонній галузі між дрібнішими гравцями та визнаними галузевими гігантами».

Експерт упевнений, що останні події у Східній Європі показали, що «час виходу на ринок і гнучкіший розвиток важливі».

«Замість розробки ідеального продукту, на яку можуть піти багато років, важливо швидко створювати продукцію, яку можна тестувати, модифікувати та знову тестувати. Швидкість має вирішальне значення», –  підтвердив думку Лоренца Мейєра генеральний директор шведського концерну Saab Мікаель Йоханссон.

Начальник Стратегічного командування збройних сил Великої Британії Джеймс Хокенхалл наголошує, що Україна навчила західні компанії «діяти швидше» Газета пояснює, що засилля дронів «сильно змінює оборонну промисловість», оскільки нові гравці починають конкурувати з гігантами, такими як Lockheed Martin, Raytheon та BAE Systems, які домінували в цьому секторі протягом багатьох десятиліть.Тому все більше невеликих підприємств, упевнені експерти, вже досить успішно складають конкуренцію визнаним гігантам оборонки.

До слова, Латвія впродовж липня у межах коаліції дронів передасть Україні понад 2,5 тис. безпілотників. Про це повідомило Міністерство оборони Латвії.Зазначається, що бойові дрони різних типів та призначення вартістю близько 4 млн євро виготовили сім латвійських компаній.

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Теги: ринок промисловість Україна безпілотник озброєння безпека дрон

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