Молдова не допустила до виборів блок проросійського олігарха-втікача

Парламентські вибори у Молдові повинні відбутися 28 вересня 2025 року

Центральна виборча комісія Молдови відмовила у реєстрації на парламентських виборах проросійському блоку «Побєда», який очолює олігарх-утікач Ілан Шор. Рішення ухвалили більшістю голосів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на молдовське видання Telegraph Moldova.

Підставою для відмови блоку в реєстрації стали численні порушення з боку політичної сили. Зокрема, «Побєда» припустилася помилок у документах, а також не відповідає вимогам виборчого законодавства країни.

Парламентські вибори у Молдові повинні відбутися 28 вересня 2025 року. 11 липня сплив мандат чинного парламенту країни.

«Побєда» (Pobeda -–Victorie) – проросійська опозиційна політична коаліція у Молдові, створена 21 квітня 2024 року у Москві. Головна ідея цього блоку – зрив євроінтеграції та союз із Росією.

Її засновник та лідер – проросійський олігарх Ілан Шор, який втік із Молдови до Росії та отримав російський паспорт. У Молдові Шор перебуває під слідством за звинуваченням у крадіжці мільярда доларів державних грошей.

Виконавчий секретар та №1 у партійному списку – одіозна проросійська діячка, голова Гагаузії (автономія у складі Молдови) Євгенія Гуцул. Вона відома тим, що у 2019-2022 роках возила до Молдови гроші з Росії, а її погляди відкрито пропутінські. Перебуває під санкціями США.

Нагадаємо, Європейський Союз готується надати Молдові підтримку для захисту вересневих парламентських виборів від кіберзагроз. Це відбувається на тлі зростаючих побоювань щодо можливого втручання Росії у голосування. Європейська комісія прискорює процес розгортання так званого кіберрезерву – групи експертів з кібербезпеки приватного сектору, що стане першим в історії використанням цього механізму.

Також Молдова закликає Європейський Союз серйозно розпочати переговори про членство до вересневих виборів, щоб ефективно протистояти російській дезінформації. Таку заяву зробила віцепрем'єр-міністр Молдови з питань європейської інтеграції Крістіна Герасимова.