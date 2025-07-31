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Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1254-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося понад сотню боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав 70 авіаударів, скинув 122 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5 557 обстрілів, зокрема 64 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 472 дрони-камікадзе.

Останні новини з фронту

Агресор завдав авіаційного удару керованими бомбами по населеному пункту Білогір’я Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та один артилерійський засіб противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили 32 атаки росіян. Минулої доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 317 артилерійських обстрілів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів: Карпівка, Новий Мир, Рідкодуб, Ямполівка, Діброва – у бік населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Ольгівка, Ямпіль.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Наші воїни успішно зупинили 13 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Званівки та Федорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Окупанти сім разів атакували у районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового та у напрямку Бондарного, Предтечиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Торецьк, Олександро-Шультине, Щербинівка, Олександро-Калинове, у напрямку Степанівки, Білої Гори та Плещіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів: Попів Яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірівка, Котлине, Удачне, Горіхове, у напрямку населених пунктів Бойківка, Новопавлівка, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів: Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Маліївка, Федорівка, Шевченко, Новопіль.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Малинівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Плавні.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2025 року фото 8

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1254-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб Україна війна росія

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