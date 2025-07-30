25-річним військовозобов’язаним нададуть звання для виклику до ТЦК – Міноборони

Уряд затвердив нововведення у військовому обліку та призові

Кабінет Міністрів України впорядкував та деталізував окремі процедури військового обліку та призову громадян на військову службу під час мобілізації. Згідно зі змінами, відбудеться присвоєння військового звання «солдат (матрос) запасу» одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25-річного віку та не проходили військову службу чи базову загальновійськову підготовку, без їх виклику до ТЦК та СП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Відповідні зміни були затверджені сьогодні ухваленою постановою «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо окремих питань ведення військового обліку та призову громадян під час мобілізації».

У Міноборони підкреслюють, що нові правила мають на меті оптимізувати процеси обліку та призову, враховуючи поточні потреби оборони країни.

Ухвалений документ встановлює низку ключових змін:

Автоматичний військовий облік для жінок з медичною освітою: Жінки, які здобули медичну освіту, тепер будуть автоматично братися на військовий облік без їх особистої присутності. Це покликано спростити процедуру та забезпечити актуальність даних.

Відправлення повісток рекомендованими листами: Повістки тепер надсилатимуться рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу проживання військовозобов'язаного. Це має забезпечити підтвердження факту відправлення та отримання повістки.

Присвоєння звання "солдат (матрос) запасу" без виклику до ТЦК: Особам, які досягли 25-річного віку та не проходили військову службу чи базову загальновійськову підготовку, буде присвоюватися військове звання «солдат (матрос) запасу» одночасно з прийняттям на військовий облік. Це відбуватиметься без їхнього виклику до ТЦК та СП.

Формування списків через систему «Оберіг»: Для організації відправки команд під час призову на військову службу використовуватимуться поіменні списки, сформовані засобами системи «Оберіг». Це посилить цифровізацію та ефективність процесу.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України, генерал-полковник Олександр Сирський заявив про зміни у системі базової загальновійськової підготовки (БЗВП), наголошуючи на її пріоритетності для стійкості українських військ. Про це він повідомив після щомісячної наради з питань підготовки особового складу, пише «Главком».

Тривалість курсу БЗВП тепер становить 51 добу відповідно до оновленої програми. До неї додано більше часу на навчання з протидії ударним дронам, вогневої та інженерної підготовки, а також навичок виживання в окопних умовах.