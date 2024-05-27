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«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 28 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 28 травня
На вівторок, 28 травня, відключення електроенергії не прогнозуються
фото з відкритих джерел

У разі зміни ситуації в енергосистемі «Укренерго» проінформує українців про обмежувальні заходи

Завтра, 28 травня, «Укренерго» не прогнозує відключення світла. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначила пресслужба «Укренерго», при зміні ситуації в енергосистемі, про застосування заходів щодо обмеження споживання електроенергії повідомлять додатково.

Завтра, 28 травня, «Укренерго» не прогнозує відключення світла
Завтра, 28 травня, «Укренерго» не прогнозує відключення світла
фото: Facebook/«Укренерго»

Нагадаємо, графіки погодинних відключень електроенергії у понеділок, 27 травня 2024 року, діятимуть для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України у період з 6:00 до 24:00.

Зокрема, у спекотні місяці графіки відключень електроенергії можуть бути жорсткішими.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії.

До слова, обмеження енергопостачання для українців можуть стати сильнішими після підвищення тарифів на світло.

Читайте також: Відключення світла – реальність на два роки – Energy Club
Теги: Укренерго відключення енергетика електроенергія

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