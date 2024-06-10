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Інвестори обґрунтували для ЄБРР негативні наслідки зміни механізму підтримки зеленої енергетики

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Інвестори обґрунтували для ЄБРР негативні наслідки зміни механізму підтримки зеленої енергетики
Інвесторів відлякує невідомість, проблема системних боргів і часті наміри державних органів влади змінити правила роботи на ринку
фото з відкритих джерел

«Бувають періоди, коли інвестори у зелену енергетику не могли навіть покрити базові витрати через кризу неплатежів»

ЄБРР після консультацій з інвесторами у відновлювану енергетику не підтримав ідею уряду про зміну існуючого механізму підтримки галузі, який здійснюється за участі компанії «Укренерго», заявила Анастасія Верещинська, директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства. 

«Ми досі намагаємося опрацьовувати і дивитися, де спливає питання виділення надбавки ВДЕ із тарифу (на передачу «Укренерго» – ред.). Бо це якраз те, що дуже сильно змінить правила гри, на які всі (інвестори – ред.) погодилися та під які брали кредити», – сказала Верещинська.

Вона розповіла, що відносно цього питання була проведена декілька зустрічей із усіма зацікавленими сторонами та на одній з них ЄБРР висловив позицію щодо важливості дослухатися до думки інвесторів.

«Була доволі відкрита комунікація від ЄБРР з приводу того, що якщо вже інвестори настільки голосно говорять про те, що це не треба робити, то можливо цьому потрібно дати якусь альтернативну думку», – зазначила директора ЄБРР.

На її думку, до таких дискусій мають бути залучені різні стейкхолдери, щоб мінімізувати ризики, які можуть нанести шкоди майбутньому розвитку галузі відновлюваної енергетики в Україні.

Водночас вона підкреслила, що інвесторів відлякує невідомість, проблема системних боргів і часті наміри державних органів влади змінити правила роботи на ринку.

«Нам би набагато легше було менеджерити проєкти і залучати інвесторів, якби була одна єдина дуже проста річ – передбачуваність. Ми не знаємо в якому обсязі будуть відбуватися платежі у найближчій перспективі кількох місяців року і далі», – сказала Верещинська.

За її словами, бувають періоди, коли інвестори у зелену енергетику не могли навіть покрити базові витрати через кризу неплатежів.

«Тут не йде мова навіть про заробіток. Тут питання у виживанні і покритті базових операційних витрат і можливо оплати якихось кредитних зобов’язань», – додала керівниця ЄУЕА.

Раніше повідомлялося, що компанія «Укренерго» хоче уникнути появи нових боргів при розрахунках за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел.

Також Українська вітроенергетична асоціація закликає Уряд знайти фінансовий ресурс для Енергоатому (кредити чи облігації), щоб обнулити весь борговий ланцюжок – ДП «Гарантований покупець», ПУПи, ОСРи, «Укренерго» та виробниками з ВДЕ, заборгованість перед якими становить 17 млрд грн.

Теги: Укренерго Україна енергетика електроенергія

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