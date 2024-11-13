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Наталія Порощук
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Місцеві чиновники довели народну депутатку до матюків (відео)
Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк розповіла про скандал, який виник у Поліській громаді
фото: Цензор.нет

Василевська-Смаглюк перейнялася поневіряннями родини героя, якого не вшанувала Поліська громада на Київщині

У Поліській громаді на Київщині розгорівся скандал навколо вшанування пам'яті військовослужбовця. Його дружина неодноразово зверталася з проханням встановити портрет героя на алеї Слави у селищі Красятичі, проте отримала відмову від місцевої влади. Про це розповіла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

«Декілька місяців назад до мене звернулася колишня дружина військовослужбовця Сухопутних військ, який загинув на Донецькому напрямку ще в серпні 2022 року. Мова йде про військовослужбовця Триньку Івана Івановича. Він проживав у Поліській громаді. Загинув вже два з половиною роки тому. Але його колишня дружина не може добитися того, щоб в Красятичах на алеї Слави українських героїв був його портрет», – йдеться у заяві.

Нардепка розповіла, що дев'ятирічний син загиблого героя Олександр, щоранку проходить повз алею Слави та ставить мамі запитання: «Мама, а чому тут немає нашого тата? Він що не герой?».

Василевська-Смаглюк також звернулася до місцевої влади з проханням встановити портрет військового на алеї Слави, проте отримала відмову. Причина – відсутність офіційної прописки загиблого у громаді.

«Я звернулася до керівництва Поліської селищної ради щодо необхідності вшанувати памʼять нашого героя. Бо він проживав на території Поліської громади, виховував там сина і працював. На що сьогодні я отримала відмову за підписом заступника Геращенко Олени Миколаївни, не памʼятаю його ім'я. Де написано про те, що вшановують в Красятичах на алеї Героїв лише тих, хто проживав на території Поліської громади, а саме був там прописаний», – зауважила нардепка.

Ольга Василевська-Смаглюк емоційно відреагувала на відмову: «Це бл*ть що? Я перепрошую, в мене просто немає інших слів, щоб пояснити цю брутальну несправедливість, хамство і взагалі пояснити поведінку керівництва цієї Поліської громади я ніяк не можу».

Нардепка, після відмови місцевої влади, запропонувала дружині загиблого розмістити портрет героя на рекламному банері:

«Я запропонувала колишній дружині героя розмістити його портрет на рекламному банері і погодилась оплатити розміщення його на території Красятичів. На що вона відмовилась, тому що сказала, що її колишній чоловік і батько її сина не ізгой. І вона хоче бачити його портрет і, щоб дитина бачила свого тата-героя на алеї Слави разом з усіма героями. Але це неможливо через тупість, байдужість керівництва цієї громади».

Василевська-Смаглюк пригрозила місцевій владі Поліської громади: «За цю алею ви ще маєте відповідати перед правоохоронними органами і перед державою Україна. За кошти, які ви там витратили, як ви їх витратили. Я доведу, що ви маєте розмістити портрет цього героя Івана Івановича Тринька і задля світлої пам'яті, і задля того, щоб син цього героя бачив його щоразу, коли він іде до школи».

Нагадаємо, що раніше у Варшаві встановили інсталяцію з зображеннями українських військових, які загинули у війні Росії проти України. Однак із вирізаними обличчями. Люди могли підходити позаду цих стендів і фотографуватися. 

Інсталяція обурила українців. Користувачі соцмереж зауважують, що потрібно було згенерувати неіснуючих військових, а не використовувати фото тих, хто загинув у війні РФ проти України.

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Теги: Київщина військові скандал влада Україна українці

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