Онуфрію – 80. Предстоятель Московської церкви в Україні святкує ювілей

Митрополит Онуфрій народився 5 листопада 1944 року

Сьогодні, 5 листопада, предстоятель Московської церкви в Україні, яка працює під брендом Української православної церкви (УПЦ МП), митрополит Онуфрій відзначає свій день народження. Ієрарху РПЦ виповнилося 80 років. «Главком» розповідає про біографію митрополита, церковну кар’єру та суперечливі історії, пов’язані з його постаттю.

Місце народження Онуфрія та освіта

Митрополит Онуфрій народився 5 листопада 1944 року в родині священника в селі Коритне (нині Вижницький район, Чернівецька область). У 1962-1964 роках навчався в Чернівецькому технічному училищі, після чого працював у будівельних організаціях у Чернівцях.

У 1966 році предстоятель УПЦ МП вступив на загальнотехнічний факультет Чернівецького університету. Згодом у 1969 році, після завершення третього курсу, перейшов до Московської духовної семінарії. ЇЇ він закінчив у 1972 році. У 1988 році він закінчив Московську духовну академію та отримав ступінь кандидата богослов'я, захистивши дисертацію на тему «Пастирське служіння преподобного Іова, ігумена Почаївського».

Митрополит Онуфрій, листопад 2019 року фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Священнослужіння

З 1970 року протягом 18 років Онуфрій був братом Троїце-Сергієвої Лаври, де виконував різні послухи (співав на криласі, стояв за свічковим ящиком, був келейником намісника) та одночасно навчався. 18 березня 1971 року його постригли в чернецтво з іменем Онуфрій на честь преподобного Онуфрія Великого.

Предстоятель УПЦ МП, липень 2019 фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

20 червня 1971 року предстоятеля УПЦ МП було висвячено в ієродиякона, а 29 травня 1972 року – в ієромонаха. У 1980 році він був піднесений до сану ігумена. Згодом у 1984 році митрополит Онуфрій був призначений настоятелем Спасо-Преображенського храму Афонського подвір'я в селі Лукино на Росії. Вже в 1985 році – благочинним Свято-Троїце-Сергієвої Лаври. На Різдво 1986 року отримав сан архімандрита.

Митрополит Онуфрій у молодості фото: Foma

З липня 1988 по листопад 1990 року Онуфрій служив намісником Почаївської Лаври. 24 листопада 1990 року Священний синод УПЦ призначив його єпископом Чернівецьким і Буковинським. Його наречення відбулося 8 грудня, а наступного дня був хіротонізований у Володимирському соборі Києва.

22 січня 1992 року Онуфрій відмовився підписати звернення архієрейської наради УПЦ МП до патріарха Московського та всієї Русі Алексія II про надання автокефалії церкви в Україні. І вже наступного дня митрополит Філарет перевів його на Івано-Франківську кафедру. 7 квітня 1992 року Онуфрій був повернений на Чернівецьку кафедру. У травні 1992 року на Харківському соборі УПЦ МП він підтримав рішення про усунення Філарета, який згодом став українським Патріархом на чолі незалежної Української православної церкви Київського патріархату.

Митрополит Онуфрій на Афоні фото: Religions Unian

28 липня 1994 року Онуфрія підвищили до сану архієпископа та призначили постійним членом Священного синоду УПЦ МП. У 1995 році він встановив тісні зв’язки з митрополитом Лавром, першоієрархом Російської православної церкви за кордоном. Вони зустрічалися як в Україні, так і за кордоном.

22 листопада 2000 року Онуфрій став митрополитом. До 2007 року очолював Синодальну канонічну комісію УПЦ (до її об'єднання з богословською комісією в Богословсько-канонічну), згодом – церковний суд. У 2009 році він став членом Міжсоборної присутності РПЦ.

Предстоятель УПЦ МП, січень 2018 фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Обрання предстоятелем УПЦ МП

24 лютого 2014 року Священний синод УПЦ обрав Онуфрія місцеблюстителем Київської митрополичої кафедри у зв'язку з неможливістю здійснювати виконання обов'язків предстоятеля митрополитом Володимиром (Сабоданом), який помер 5 липня 2014 року.

Митрополит Онуфрій є предстоятелем УПЦ МП фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

19 березня 2014 року рішенням Священного синоду РПЦ митрополит Онуфрій був зарахований до його складу на правах постійного члена з визначенням за протокольним старшинством місця, яке посідає митрополит Київський і всієї України – першим серед архієреїв РПЦ.

Після цього, 13 серпня 2014 року, Онуфрія обрали предстоятелем УПЦ МП за результатами таємного голосування, інтронізація відбулася 17 серпня 2014 року.

Скандали пов'язані з митрополитом Онуфрієм

Митрополит Онуфрій не встав під час вшанування Героїв України у парламенті

У травні 2015 року предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) не встав під час зачитування у Верховній Раді імен Героїв України, зокрема тих, хто загинув в АТО, оскільки виступав за негайне припинення війни.

Митрополит Онуфрій, січень 2019 фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

«Під час промови президента України Петра Порошенка присутні стоячи вітали імена тих, хто був удостоєний звання Героя України за участь в обороні Вітчизни на сході нашої держави. Блаженніший митрополит Онуфрій не відреагував на цю промову так само, як і всі інші гості та учасники урочистого засідання, щоб підкреслити – потрібно негайно припинити війну», – так пояснили цей прикрий конфуз у Московській церкві (УПЦ МП).

Митрополит Онуфрій тісно контактував з особами, яких підозрюють у держзраді

Екснардеп та експрезидент НАЕК «Енергоатом» Андрій Деркач, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні, десятки років фінансував УПЦ МП. Деркач возив керівництво Московської церкви в Україні, зокрема митрополита Онуфрія у святі місця чартером. Нині Деркач отримав від Путіна як винагороду за зраду посаду сенатора... від Астраханської області.

Екснардеп Деркач та митрополит УПЦ МП Онуфрій фото: «Цензор.нет»

Митрополит Онуфрій втрапив у скандал з єпископом-колаборантом

17 жовтня 2022 року предстоятель Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) митрополит Онуфрій призначив тимчасовим керівником Роменської єпархії (Сумська область) митрополита Конотопського і Глухівського Романа (Дмитра Кимовича) замість митрополита-втікача Іосифа Масленнікова.

Джерела «Главкома» в українських спецслужбах підтверджували регулярні перетини кордону митрополита. Вони також повідомили, що Іосиф в період тимчасової окупації Криму отримав російський паспорт.

Предстоятель УПЦ МП, липень 2018 фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Так, раніше священник Андрій Пінчук з посиланням на відео з російських ЗМІ писав про те, що Масленніков брав участь 25 вересня 2022 року в богослужінні у місті Верхотур’я Свердловської області.

Митрополит Онуфрій має російський паспорт?

7 квітня 2023 вийшло журналістське розслідування про наявність російських паспортів у священнослужителів Української православної церкви колишнього Московського патріархату. Зокрема такий документ має предстоятель УПЦ МП Онуфрій, митрополит Тульчинський Іонафан, а також єпископ Ладижинський Сергій.

Представники УПЦ МП із митрополитом Онуфрієм, липень 2018 фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Згодом митрополит Онуфрій узявся відхрещуватися від російського громадянства. Його заяву опублікував інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП. Щоправда, у процесі довгих пояснень та опису свого життя настоятель Московської церкви таки визнав, російський паспорт у нього був, проте громадянином Росії він себе не вважає.

Предстоятель УПЦ МП запевнив, що наразі російського паспорта у нього немає.

Зв'язки з екснардепом Новинським та іншими політиками-адептами Російської церкви

Московське православне лобі в парламенті в умовах кривавої російської агресії давно мало розсипатися. Його головний парламентський «стовп» Вадим Новинський склав мандат та відчалив на заслужений відпочинок у Європу, але й там він займається диверсіями проти України, зокрема у церковній царині. Тим часом уламки проросійської ОПЗЖ намагаються зайвий раз не нагадувати про свої зв’язки з ворожою державою. Але у Новинського знайшовся достойний наступник та послідовник – заступник голови фракції «Слуга народу» Артем Культенко. Саме він наразі є опорою та надією УПЦ МП в коридорах влади.

Серед відкритих симпатиків УПЦ МП серед «слуг» – ще один вірянин філії Російської церкви Павло Халімон. До «тихих» лобістів Московського патріархату також зараховують «групу Разумкова» та «групу Павлюка» (щоправда, обидві – не повністю). У цьому таборі також поодинокі депутати, що з різних причин «не хочуть лізти в справи церковні». Радикально налаштованим також є колишній «слуга» Артем Дмитрук, який втік за кордон.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року олігарх, диякон Московської церкви Вадим Новинський та екснардеп-втікач Артем Дмитрук намагалися збити законопроєкт 8371, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії.

16 жовтня 2023 року лондонська юридична фірма Amsterdam & Partners LLP, яка представляє інтереси Вадима Новінського та фінансується з коштів, зароблених ним в Україні, уклала контракт на лобіювання інтересів УПЦ МП з американським лобістом Вільямом Уїтні Бьорк-Уайтом (William Whitney Burke-White).

За інформацією, рішення про залучення юридичної фірми та американського лобіста було ухвалене на Священному синоді УПЦ МП. Інтереси УПЦ МП взявся представляти адвокат Новінського Роберт Амстердам.

Зустріч з головою Російської православної церкви

У червні 2019 році Вадим Новинський та предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій зустрілися в Росії з патріархом Російської православної церкви Кирилом.

Митрополит Онуфрій з головою РПЦ Кирилом та олігархом Новинським фото: вадим Новинський/Facebook

Патріарх Кирило подарував митрополиту Онуфрію йому архієрейський одяг зеленого кольору, який традиційно використовується для богослужіння на Трійцю. У відповідь глава УПЦ МП висловив подяку Кирилу «за святі молитви і підтримку в складнощах та випробуваннях, які сьогодні переживає Українська Православна Церква».

Янукович довів митрополита Володимира до смерті, аби предстоятелем став...?

5 липня 2014 року на 79-му році життя після тривалої хвороби помер митрополит Київський і всієї України Володимир (Сабодан) – предстоятель Української православної церкви Московського патріархату.

Ще у 2012 році митрополит зазнавав тиску від представників тодішньої влади на чолі з президентом Віктором Януковичем: його змушували зректися сану. Проте предстоятель УПЦ МП відмовився поступитися, попри тиск Москви та команди Януковича. За словами секретаря митрополита Олександра Драбинка, митрополиту погрожували для того, щоб віддати церкву під повний контроль промосковських сил, а також для прославлення самого Януковича.

5 липня 2014 року на 79-му році життя помер митрополит Володимир фото: пресслужба УПЦ МП

Стан здоров'я митрополита різко погіршився у 2013 році, коли він лікувався в приватній клініці «Оберіг». Йому поставили діагноз рак четвертої стадії. Однак французькі лікарі, які оглядали його пізніше, заявили, що онкологічний діагноз мав бути встановлений більше року тому.

Також порятунок митрополита Володимира в Україні супроводжувався навмисною затримкою лікування, що негативно вплинуло на його стан. Раїса Богатирьова, тодішній міністр охорони здоров'я, ймовірно, особисто контролювала процес лікування, та не дозволяла термінову операцію за кордоном. Про це повідомляло ТСН.

Згодом митрополита вдалося вивезти до Парижа, де французькі фахівці провели хіміотерапію та суттєво покращили його стан. Проте в Україні його продовжували обмежувати у можливості самостійно керувати церквою, врешті після смерті Володимира повноваження перейшли Онуфрію, конкурентом якого за предстоятельство був також митрополит Антоній Паканич, якого називають найбільшим лобістом інтересів РПЦ в системі УПЦ МП.