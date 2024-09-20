Які компанії потрапили до рейтингу топ-10 за доходами. Оприлюднено список

Кілька років поспіль майже половина доходів лідерів припадає на державну Укрзалізницю

Найбільший прибуток отримала «Укртранснафта», а найбільші збитки – «Укрпошта»

219,82 млрд грн доходу отримали компанії у сфері транспорту та пошти. Серед лідерів – «Укрзалізниця» та «Нова пошта». Про це повідомляє «Опендатабот».

До топ-10 компаній потрапило пʼять державних компаній із сукупним доходом у 160,89 млрд грн – це 73% від усієї десятки. Чотири з них змогли отримати прибуток і лише одна зазнала збитків. До слова, у 2022 році ситуація була рівно протилежною.

Зазначається, що з десятки лідерів половина підприємств належить державі. Найбільший прибуток отримала «Укртранснафта», а найбільші збитки — «Укрпошта».

фото: Опендатабот

Аналітики зауважують, що кілька років поспіль майже половина доходів лідерів припадає на державну «Укрзалізницю» – 92,62 млрд грн або 42% від сукупного доходу. За рік доходи залізничного перевізника зросли майже на чверть.

Найбільший прибуток серед усіх компаній отримала «Укртранснафта»: 19,67 млрд грн. Це у 4 рази більше у порівнянні з 2022 роком. Дохід компанії склав 10,96 млрд грн (+22%).

Державний оператор газотранспортної системи України отримав прибуток – 11,11 млрд грн. Водночас дохід бізнесу зменшився на 22% — до 36,03 млрд грн.

Як змінювався сукупний дохід десятки лідерів дані: Опендатабот

У минулому Індексі «Укртрансгаз» фігурував із 5,45 млрд грн збитків. За рік ситуація покращилася, й компанія змогла вийти у плюс та заробити 143 млн грн.

«Укрпошта» стала єдиною державною компанією, яка отримала збитки торік. Її збитки зменшилися у 1,6 разів за рік, але все одно втрати сягли 796 млн грн. Відповідно дохід компанії зріс на 12% – до 11,58 млрд грн. Приватна «Нова Пошта» посіла друге місце у рейтингу за доходом з показником у 36,47 млрд грн. Її чистий прибуток зріс майже у 2 рази: до 3,97 млрд грн.

До рейтингу потрапили дві компанії, що входять до холдингу Олександра Радавського – «Промвагонтранс» та Берегівське хлібоприймальне підприємство. Обидві компанії збільшили свій виторг на 31% та 9% відповідно. Попри це за підсумками року обидва бізнеси стали збитковими: -16,6 млн грн та -174,5 млн грн відповідно.

Також до ТОП-10 потрапили: «Лемтранс», яка входить до групи СКМ Ріната Ахметова – з доходом 7,14 млрд грн (-17%); «Логістик юніон», яка входить до корпорації АТБ – з доходом 6,5 млрд грн (+20%).

Раніше ми писали про найбільш затятих боржників серед українських компаній. У 2024 році майже 2 тис. компанії заборгували зарплату працівникам. Лідерами є «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» та «Полтавський облавтодор».

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