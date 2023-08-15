За час арешту витрати на управління АЗС Glusco в 12 разів перевершили доходи – АРМА

На початку серпня АРМА повідомило про розірвання договорів з ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» про управління заарештованою мережею АЗС Glusco, яку повʼязують з Віктором Медведчуком

Надходження від управління АЗС до бюджету за березень-червень 2023 року склали 1,54 млн грн

За період жовтень 2022 року-червень 2023 року включно ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» понесло витрати на управління заарештованими АЗС Glusco у сумі 25,7 млн грн. Доходи від управління заарештованим майном почали надходити лише в березні 2023 року і до червня загалом склали суму 2,06 млн грн. Тобто в понад 12 разів менше за витрати. Надходження від управління АЗС до бюджету за березень-червень 2023 року склали 1,54 млн грн.

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Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch з посиланням на відповідь Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань наповнення бюджету, яку очолює Ярослав Железняк.

Управителю фактично було передано 88 АЗС та 5 нафтобаз (з яких одна у задовільному стані), що складає 212 об’єктів нерухомості.

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На початку серпня АРМА повідомило про розірвання договорів з ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» про управління заарештованою мережею АЗС Glusco, яку повʼязують з Віктором Медведчуком. Серед причин розірвання договору в АРМА називають систематичне надання недостовірної інформації про доходи, які управитель отримував від використання автозаправок та нафтобаз.

ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг», яке є дочірньою компанією державної НАК «Нафтогаз України», всі звинувачення зі сторони Агентства відкидає. У травні 2022 року АРМА визначила компанію управителем мережі АЗС Glusco. Нафтогаз запустив новий бренд U.GO на базі заарештованих АЗС.

Нагадаємо, від створення Агентства у 2015 році керівники АРМА під різними приводами відмовлялися спочатку розробити, а потім опублікувати реєстр арештованих активів, формування якого передбачено профільним законом про Агентство.

На початку 2023 року реєстр арештованих активів був нарешті розроблений. Але поки що АРМА не надала до нього доступ. Наразі у відомстві закликали «утриматися від тиску на орган щодо відкриття реєстру арештованих активів».