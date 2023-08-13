«Нафтогаз» перетворив непрацюючі АЗС Glusco на сучасні заправки – заява компанії

«Нафтогаз» виконав усі боргові зобов’язання і щодо зарплат співробітникам Glusco, і щодо сплати податків

Автозаправні станції Glusco працюють навіть у прифронтових зонах

Державна компанія «Нафтогаз України» трансформувала непрацюючі автозаправні станції Glusco у сучасні заправки. Про це йдеться в повідомленні «Нафтогазу»

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«Менше ніж за рік «Нафтогаз Ойл Трейдинг» перетворив непрацюючі понад 1,5 року заправки арештованої мережі Glusco на АЗС, які дають нові робочі місця для людей, постачають якісне пальне, працюють навіть у прифронтових зонах» – йдеться в ньому.

Зазначається, що стан переданих активів «Нафтогазу» був вкрай важким, але ситуацію вдалося оперативно виправити, незважаючи на війну. Також «Нафтогаз Ойл Трейдинг» виконав усі боргові зобов’язання і щодо зарплат співробітникам, і щодо сплати податків.

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Нагадаємо, у травні 2022 року уряд прийняв пропозицію АРМА щодо передачі в управління за особливою процедурою низки арештованих активів мережі АЗС «Глуско», зокрема, понад 200 автозаправних комплексів та об’єктів нерухомості.

В липні 2023 року Комісія з контролю за ефективністю з управління активами АРМА розпочала перевірку ефективності управління мережею.