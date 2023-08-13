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«Нафтогаз» перетворив непрацюючі АЗС Glusco на сучасні заправки – заява компанії

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Нафтогаз» перетворив непрацюючі АЗС Glusco на сучасні заправки – заява компанії
«Нафтогаз» виконав усі боргові зобов’язання і щодо зарплат співробітникам Glusco, і щодо сплати податків

Автозаправні станції Glusco працюють навіть у прифронтових зонах

Державна компанія «Нафтогаз України» трансформувала непрацюючі автозаправні станції Glusco у сучасні заправки. Про це йдеться в повідомленні «Нафтогазу» 

«Менше ніж за рік «Нафтогаз Ойл Трейдинг» перетворив непрацюючі понад 1,5 року заправки арештованої мережі Glusco на АЗС, які дають нові робочі місця для людей, постачають якісне пальне, працюють навіть у прифронтових зонах» – йдеться в ньому.

Зазначається, що стан переданих активів «Нафтогазу» був вкрай важким, але ситуацію вдалося оперативно виправити, незважаючи на війну. Також «Нафтогаз Ойл Трейдинг» виконав усі боргові зобов’язання і щодо зарплат співробітникам, і щодо сплати податків.

Нагадаємо, у травні 2022 року уряд прийняв пропозицію АРМА щодо передачі в управління за особливою процедурою низки арештованих активів мережі АЗС «Глуско», зокрема, понад 200 автозаправних комплексів та об’єктів нерухомості.

В липні 2023 року Комісія з контролю за ефективністю з управління активами АРМА розпочала перевірку ефективності управління мережею.

Теги: Нафтогаз України пальне енергетика

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