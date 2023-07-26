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У найближчі дні Верховна Рада продовжить воєнний стан та мобілізацію – нардеп

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У найближчі дні Верховна Рада продовжить воєнний стан та мобілізацію – нардеп
Воєнний стан в Україні ввели через повномасштабне вторгнення Росії у лютому 2022 року
фото з відкритих джерел

Дію воєнного стану та мобілізації продовжать ще на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року

Найближчим часом Верховна Рада продовжить дію воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

За його словами, дію воєнного стану та мобілізації продовжать ще на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року. «Строк дії останнього продовження воєнного стану та мобілізації в Україні був встановлений у цьому травні і діє 18 серпня 2023. Скоріш за все, це продовження воєнного стану та загальної мобілізації буде також на 90 діб, тобто 15 листопада 2023 року», – наголосив нардеп.

Железняк нагадав, що для продовження воєнного стану і загальної мобілізації президент України повинен підписати два укази, які подають на затвердження у парламент. Потім оборонний комітет Ради повинен схвалити укази. Після цього відбувається голосування у залі.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні ввели через повномасштабне вторгнення Росії у лютому 2022 року. Це особливий правовий режим, що передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.

Триває 518-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Верховна Рада воєнний стан самоврядування Telegram президент інфраструктура населення парламент Ярослав Железняк ворог

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