Колишній нардеп на прикладі своєї родини розказав, як важко відкрити бізнес в Україні

Віктор Чумак заявив про абсурдні вимоги банків під час відкриття ТОВ

Екснардеп, колишній заступник Генпрокурора та колишній головний військовий прокурор Віктор Чумак розповів про труднощі з відкриттям бізнесу в Україні на прикладі своєї родини та заявив, що банківські перевірки фактично ускладнюють запуск підприємницької діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Чумака у Facebook, де він описав процес реєстрації компанії, яку вирішила створити його дружина.

«Дружина вирішила створити ТОВку. Людина молода, розумна, має амбіції і неабиякий досвід, знання та навички у веденні різних бізнесів. Вирішила – почала. Ну етап реєстрації це така собі формальність. Нотаріус – гроші – реєстрація», – зазначив він.

Після реєстрації, за словами Чумака, почалися дзвінки від бухгалтерських фірм і банків з пропозиціями відкрити рахунок. «Банки, як тигри фінансових джунглів, чатували на неї «надати послуги» з відкриття рахунків. Ну а куди ж ТОВка й без рахунку? Треба відкривати», – написав він.

Втім, у кількох недержавних банках, де його дружина вже була клієнткою, почали вимагати додаткову інформацію. «Банки почали вимагати показати та детально пояснити досвід роботи у вибраних КВЕДах. Я не знав, що в нас можна відкривати бізнес тільки з «досвідом», – зазначив Чумак.

Також фінансові установи просили вказати майбутніх контрагентів та описати виробничий процес. «Почали запитувати, хто буде контрагентами, в бізнесі, який ще не існує. Почали вимагати описати деталі виробничого процесу в компанії, де окрім трьох папірців ще немає нічого», – додав він.

Окремою проблемою став статус політично значущих осіб. «Вишенькою на торті стало те, що ми з дружиною ПЕПи, пожиттєво. Я – зрозуміло чого, а вона – була директоркою ПАТ, де частка держави складала 51%», – написав Чумак.

Через це, за його словами, банкам довелося надавати повну інформацію про доходи і майно. «Нам прийшлося показувати всю власність, всю заробітну плату та доходи за попередні роки. Щоб витягнути мою пенсію за попередні роки, ми витратили в офісі банку три години», – зазначив він.

Минуло сім днів із моменту початку оформлення рахунку, однак рішення банку досі немає. «Пройшло сім днів з моменту початку оформлення рахунку – рішення поки нема», – повідомив Чумак.

Він звернувся до Національного банку та Держфінмоніторингу з пропозицією створити реєстр політично значущих осіб і уніфікувати вимоги банків. «Створіть реєстр ПЕПів з визначенням їх рівня ризикованості. І будь ласка, зробіть якісь уніфіковані та публічні вимоги з виключним переліком питань, які підлягають перевірці», – написав екснардеп.

До слова, підприємства, які відповідають критеріям програми «5-7-9%», зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. Кредити надають майже 50 банків-партнерів програми «5-7–9» строком до трьох років. Максимальна сума кредиту – до 10 млн грн.