Український девелопер Taryan Group отримав міжнародну премію «Найкращий проєкт готелю у світі»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Український девелопер Taryan Group отримав міжнародну премію «Найкращий проєкт готелю у світі»
Готель привернув увагу суддів своєю сміливою та нетрадиційною архітектурною концепцією
фото: anantaradragon.com

Готель Anantara Dragon Seseh Bali від українського девелопера визнаний найкращим в світі на міжнародному конкурсі у Лондоні

Проєкт Anantara Dragon Seseh Bali, збудований українським девелопером Taryan Group, отримав звання «Кращий у світі» (Best in the World) у категорії New Hotel Construction and Design за підсумками International Property Awards, церемонія нагородження якої відбулася цими вихідними в Лондоні. Про це повідомляє CNN.

Цей готель привернув увагу суддів своєю сміливою та нетрадиційною архітектурною концепцією. Розроблений відомим британським архітектором Джоном Доузом, готель Anantara Dragon Seseh Bali демонструє скульптурну та виразну архітектурну мову у формі дракона. Дизайн тісно пов’язаний з прибережним ландшафтом Балі, створюючи візуальний досвід, що відрізняється від традиційних типологій курортів.

Також за рішенням конкурсної комісії, окрім перемоги в головній номінації, проєкт також був визнаний найкращим в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні одразу в трьох категоріях: New Hotel Construction and Design, Hotel Architecture та Developer Website.

«Ця перемога визначає здатність проєктів, створених в Україні, не тільки конкурувати на найвищому світовому рівні, а й ставати щоразу найкращими. Це саме те, що ми очікуємо від кожного нашого проєкту, аби новий проєкт був кращим за попередній», – прокоментував успіх засновник і CEO Taryan Group Артур Мхітарян. 

Необхідно відзначити, що це вже третій поспіль проєкт Taryan Group (після Taryan Towers та Nver), який отримав статус «Кращий у світі» на International Property Awards. За даними організаторів премії, послідовне здобуття трьох світових титулів одним девелопером на різних типах нерухомості є вкрай рідкісним випадком для глобальної індустрії.

«Той факт, що українські девелоперські проєкти дедалі частіше стають не винятком, а орієнтиром для світу, робить цю перемогу особливо цінною», – кажуть офіційні представники Taryan Group.

International Property Awards вважається найпрестижнішою світовою премією у сфері нерухомості. Суддівська колегія щороку складається з понад 100 незалежних експертів з різних країн, включно з представниками британського вищого істеблішменту – лордами та аристократією – а також міжнародними професіоналами ринку. Відбір проєктів проходить у кілька етапів і не передбачає комерційного впливу на фінальні рішення.

