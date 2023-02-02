Нажахана західною зброєю Росія скликає засідання Радбезу ООН

24 лютого країни Заходу запросили засідання з приводу річниці кривавого вторгнення РФ в Україну

Російські дипломати хочуть скликати засідання Радбезу ООН, на якому вони мають намір скаржитися на наростаючі поставки Україні західної зброї. Про це заявив перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський.

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24 лютого країни Заходу запросили засідання з приводу річниці кривавого вторгнення РФ в Україну.

«Ми в боргу не залишимося. На 8 лютого ми запросили засідання щодо перспектив мирного врегулювання української кризи (російсько-української війни – ред.) в умовах наростаючих поставок західної зброї. Не пропустимо і річницю підписання Мінських угод», – написав він.

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Полянський поскаржився, що «України у програмі роботи в лютому буде більш ніж достатньо», все тому ж - через агресію Росії. «Ми до цього готові, нам є що сказати», – запевнив російський дипломат.

До відома, Сполучені Штати розповіли про новий пакет військової допомоги для України. Його презентація має відбутися вже найближчим часом. Журналісти дізналися, що йдеться про озброєння на загальну суму понад $2 млрд.

В новому пакету вперше будуть ракети більшої дальності. Це, ймовірно, високоточні самонаводні ракети GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), що мають дальність 150 км. Вони дозволять українським військовим вражати цінні військові цілі в російському тилу, які раніше були поза досяжністю.

Нагадаємо, Польща офіційно оголосила про готовність передати Україні винищувачі, але є умова. Як повідомлялося, західні партнери розпочали дискусію про надання Україні винищувачів. Питання активно лобіює і сама Україна, і балтійські держави. Дебати очікувано будуть ще складнішими, ніж навколо танків, причина цього – побоювання ескалації.

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