«Зелені» інвестори очікують від НКРЕКП вирішення кризи в галузі – нардеп

Найближчим часом учасники сектору відновлювальної енергетики матимуть робочу зустріч з НКРЕКП

Інвестори у відновлювану енергетику очікують від НКРЕКП якнайшвидшого вирішення критичних проблем в галузі, щоб країна продовжувала отримувати інвестиції для відновлення та розвитку енергетичних потужностей, заявив нардеп Олексій Гончаренко.

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«Ця зима та обстріли енергоінфраструктури, очевидно, прибрали всі сумніви щодо важливості зеленої енергетики. Вона, як елемент розподіленої генерації, забезпечувала і забезпечує стійкість енергосистеми… І тому логічно, що Україна має таким чином також посилювати енергетичну безпеку держави», – сказав нардеп.

«Але чомусь при виконанні цих заяв стаються збої. За майже рік повномасштабної війни Регулятор часто ухвалював дуже сумнівні рішення щодо зеленої енергетики чи досить пізно починав займатися вирішенням проблем», – додав Гончаренко.

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За його словами, НКРЕКП порушило норми законів щодо щоквартального перегляду зелених тарифів (ІІ і ІІІ квартали 2022 року) до актуального курсу євро, проблем у розрахунку небалансів, затягування в затвердженні актів на послугу зі збільшення ВДЕ між Гарпоком та «Укренерго».

«Знаю від інвесторів, що найближчим часом учасники сектору ВДЕ матимуть робочу зустріч з НКРЕКП. Там головне не забалакувати проблеми, які підніматимуться, а знайти шляхи їх вирішення і швидко втілювати в життя. В першу чергу, щодо питання оплат за вже вироблену електронергію. На жаль, в 2022 році рівень оплати сягнув лише 54%», – зазначив нардеп.

На думку співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики Ігоря Тинного, Україна з 2020 року втрачає інвесторів, які могли б вкладати кошти в нову зелену енергетику, оскільки відповідальні органи влади – Міністерство енергетики, Комітет з питань енергетики у Верховній Раді та НКРЕКП цілеспрямовано доводять галузь до стану банкрутства низьким рівнем оплати за електроенергію.