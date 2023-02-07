Уряд Німеччини схвалив поставку 178 танків Leopard 1 Україні

Німеччина планує офіційно оголосити про план сьогодні ввечері

Федеральний уряд Німеччини схвалив поставку танків Leopard 1 Україні. Про це повідомляє Spiegel.

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За даними видання, Німеччина схвалила поставку 178 танків Leopard 1. Згідно з повідомленням уряду. Німеччина планує офіційно оголосити про план сьогодні ввечері.

Перші танки повинні бути доставлені в Україну вже влітку цього року, проте більша їх частина – не раніше наступного року.

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Таким чином, Німеччина має намір поставити Україні значно більше танків Leopard 1, ніж було відомо раніше, адже німецькі ЗМІ повідомляли, що Україна може отримати до 160 танків Leopard 1 із промислових складів Німеччини.

Як повідомлялося, Данія обіцяє Україні списані танки Leopard 1A5.

Раніше повідомлялося, що Німеччина дала добро на продаж Україні 88 танків Leopard 1 із запасів промисловості.

До відома, експерт пояснив, чому німці дають Україні найновіші моделі танків Leopard.