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Уряд Німеччини схвалив поставку 178 танків Leopard 1 Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд Німеччини схвалив поставку 178 танків Leopard 1 Україні
фото з відкритих джерел

Німеччина планує офіційно оголосити про план сьогодні ввечері

Федеральний уряд Німеччини схвалив поставку танків Leopard 1 Україні. Про це повідомляє Spiegel.

За даними видання, Німеччина схвалила поставку 178 танків Leopard 1. Згідно з повідомленням уряду. Німеччина планує офіційно оголосити про план сьогодні ввечері.

Перші танки повинні бути доставлені в Україну вже влітку цього року, проте більша їх частина – не раніше наступного року.

Таким чином, Німеччина має намір поставити Україні значно більше танків Leopard 1, ніж було відомо раніше, адже німецькі ЗМІ повідомляли, що Україна може отримати до 160 танків Leopard 1 із промислових складів Німеччини.

Як повідомлялося, Данія обіцяє Україні списані танки Leopard 1A5.

Раніше повідомлялося, що Німеччина дала добро на продаж Україні 88 танків Leopard 1 із запасів промисловості.

До відома, експерт пояснив, чому німці дають Україні найновіші моделі танків Leopard.

Теги: Німеччина Данія Україна танки

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