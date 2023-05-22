Зеленим електростанціям в Україні штучно недоплачують понад 60% коштів – Тинний

Інвестор зазначає, що з початку війни галузі взагалі зупинили проплати

Підприємства відновлюваної енергетики в Україні продовжують відчувати глибоку проблему недоплат за вироблену «зелену» електроенергію, оскільки рівень розрахунків наразі складає лише 36%, повідомив Ігор Тинний, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики.

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«Зараз приходять гроші за квітень і першу декада травня. Рівень оплати по сонячній енергетиці складає 36%. Такі коливання не дозволяють нічого прогнозувати… Взагалі я вважаю, що питання заборгованості є штучним», – заявив Тинний.

Він наголосив, що перед його компаніями заборгованість сягає понад 300 мільйонів гривень, де значну частину накопичено у 2022 році. Інвестор зазначає, що з початку війни галузі взагалі зупинили проплати, встановивши, що на сонячну енергетику вистачить 13% оплати.

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«Потім зробили 15%. Це нижче будь-якої собівартості», – підкреслив Тинний.

Він уточнив, що взимку рівень розрахунків в середньому складав біля 85%, але це пояснюється тим, що сонячна енергетика працювала мало, а вітрові електростанції не працюють, бо більшість з них знаходяться на окупованій території.

Нагадаємо, борг «Укренерго» перед Гарантованим покупцем досяг 16 млрд грн і при цьому підприємства зеленої енергетики з початку року фіксують критичні недоплати за вироблену зелену електроенергію.

На думку Станіслава Ігнатьєва, генерального директора Solar Generation, криза неплатежів підприємствам зеленої енергетики підриває довіру іноземних інвесторів до України і це негативно впливає на подальші можливості відновлення та розвитку.