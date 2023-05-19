Як підвищити розмір майбутньої пенсії: інструкція

Цією інструкцією можуть скористатися лише ті, хто ще не вийшов на пенсію

Розмір майбутньої пенсії можна збільшити завдяки добровільним внескам

Розмір пенсії українців безпосередньо залежить від страхового стажу, який напрацювала людина, а також розміру офіційної зарплати протягом усієї трудової діяльності. Однак майбутню пенсію можна збільшити завдяки добровільним внескам. Про це повідомив Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Важливо, що цим механізмом можуть скористатися лише ті, хто ще не вийшов на пенсію.

«Для тих, хто офіційно не працює, добровільно сплачені внески – це набутий страховий стаж та заробітна плата для майбутньої пенсії, для тих, хто працює – збільшена заробітна плата», – ідеться в повідомленні.

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Як пише Obozrevatel, приєднатися до системи сплати добровільних внесків можуть люди, які не працюють чи працюють та отримують низьку зарплату, однак мають заощадження або близьких, які готові сплатити на їхню користь пенсійні внески. Право на добровільну сплату єдиного внеску мають:

особи, які досягли 16-річного віку та не належать до осіб, яким призначено пенсію в солідарній системі;

особи, які навчаються у вузах за денною формою навчання, а також в аспірантурі та докторантурі;

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України;

громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України.

Щоб зробити добровільний внесок, потрібно звернутися до ПФУ через електронний кабінет. Для цього потрібна заява та електронний підпис. Користувачі, які ввійшли на портал ПФУ за допомогою КЕП, можуть: