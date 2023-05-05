Де в Україні найвищі зарплати: названо міста

Найбільше в Україні можуть заробляти програмісти

Найвищі зарплати серед українських міст традиційно пропонуються в Києві – у середньому 19 000 грн. При цьом розкид величезний – від середніх 120 000 грн у програмістів до 8 000 грн у стікерувальників. Про це пише Obozrevatel із посиланням на дані кадрового порталу Work.ua.

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На другому місці в рейтингу зарплат опинився Львів, де в середньому пропонується 17 000 грн. Найбільше можуть отримати керівники відділів продажу (50 000 грн), а найменше – посудомийники (9 000 грн).

Одночасно у двох містах середня пропонована зарплата становить 16 500 грн. Так, у Дніпрі найвищу зарплату можуть отримати військовослужбовці (47 000 грн), а найнижчу – прибиральники (8 000 грн). Тим часом в Ужгороді найбільше заробляють ремонтники (35 000 грн), а найменше – прибиральники та посудомийники (10 500грн).

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Нагадаємо, що в Україні зарплати військовим у травні 2023-го не зміняться. Однак при цьому, як і попередні два місяці, доплату у розмірі 30 тис грн до зарплати не зможуть отримувати ті, хто перебуває в тилу. Рішення відновити доплату зупинено спеціальною ухвалою.

До слова, за підсумками 2022 року середньомісячна заробітна плата в Україні склала 14 859 грн – на 6% більше, ніж роком раніше.

Раніше аналітики назвали п'ять галузей, у яких найбільші зарплати.