НБУ здійснив продаж резервів на міжбанку на майже $392 мільйонів

Регулятору вдалося дещо збільшити купівлю валюти до майже $44 млн за останні три тижні

Національний банк з 15 по 19 травня продав на міжбанківському валютному ринку майже $392 млн

Національний банк за тиждень з 15 по 19 травня продав на міжбанківському валютному ринку майже $392 млн, а купив натомість $11,6 млн. Про це свідчать дані НБУ.

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За даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанку 391,96 млн. Минулого тижня регулятор продав 552,21 млн доларів, що на $160 млн більше, ніж тепер.

При цьому регулятору вдалося дещо збільшити купівлю валюти до майже $44 млн за останні три тижні.

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Від початку 2023 року Нацбанк викупив в резерви $9,836 млрд та продав $108,9 млн.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Нагадаємо, станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $35 943,2 млн. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року).

До слова, вчора, 19 травня, Національний банк презентував обігову пам’ятну монету присвячену «Силам підтримки Збройних Сил України».

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Тираж монети номіналом 10 грн складає 10 млн штук. Її виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм. Гурт монети – рифлений.

На реверсі монети зображені емблема та гасло Сил підтримки ЗСУ: «Завжди поруч».