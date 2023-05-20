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НБУ здійснив продаж резервів на міжбанку на майже $392 мільйонів

glavcom.ua
НБУ здійснив продаж резервів на міжбанку на майже $392 мільйонів
Регулятору вдалося дещо збільшити купівлю валюти до майже $44 млн за останні три тижні
фото з відкритих джерел

Національний банк з 15 по 19 травня продав на міжбанківському валютному ринку майже $392 млн

Національний банк за тиждень з 15 по 19 травня продав на міжбанківському валютному ринку майже $392 млн, а купив натомість $11,6 млн. Про це свідчать дані НБУ.

За даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанку 391,96 млн. Минулого тижня регулятор продав 552,21 млн доларів, що на $160 млн більше, ніж тепер. 

При цьому регулятору вдалося дещо збільшити купівлю валюти до майже $44 млн за останні три тижні. 

Від початку 2023 року Нацбанк викупив в резерви $9,836 млрд та продав $108,9 млн.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Нагадаємо, станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $35 943,2 млн. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року).

До слова, вчора, 19 травня, Національний банк презентував обігову пам’ятну монету присвячену «Силам підтримки Збройних Сил України».

Тираж монети номіналом 10 грн складає 10 млн штук. Її виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм. Гурт монети – рифлений.

На реверсі монети зображені емблема та гасло Сил підтримки ЗСУ: «Завжди поруч».

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Теги: НБУ валютні операції гроші

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