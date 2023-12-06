Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Зеленський підписав закон про підвищення податку на прибуток банків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський підписав закон про підвищення податку на прибуток банків
фото ілюстративне

Тепер податок на прибуток банків за 2023 рік буде 50%

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо підвищення податку з банків. Податок на прибуток буде збільшено з 18% до 50% вже цього року. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Тепер на вимогу МВФ, Мінфіну та НБУ податок на прибуток за 2023 рік буде 50%; у наступні роки, починаючи з 2024 року, буде ставка 25%.

Нагадаємо, що чистий прибуток платоспроможних банків України за січень-вересень 2023 року сягнув рекордних 109,9 млрд грн, тоді як за аналогічний період 2022 року цей показник становив лише 7,4 млрд грн. Податок на прибуток за цей період становив 19 млрд грн проти 4,3 млрд грн за дев'ять місяців минулого року.

Згідно з даними НБУ, у вересні чистий прибуток банків збільшився до 14,8 млрд грн з 11,9 млрд грн у серпні, ледь не дотягнувши до рекордного показника 15,5 млрд грн у липні, тоді як вересень минулого року банки завершили з чистим збитком 1,06 млрд грн.

За підсумками дев'яти місяців цього року, найприбутковішим банком із великим відривом залишається ПриватБанк – 43,37 млрд грн, або 39,5% усього чистого прибутку банківської системи за цей період.

Теги: банк Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністерство значно розширило інструменти для проходження ідентифікації, якщо людина не може особисто прийти до Пенсійного фонду
Мінсоцполітики не рекомендує накопичувати пенсію на банківську картку: названо причину
Вчора, 08:21
Керівники будівельних підприємств очікують на скорочення працівників
Нацбанк спрогнозував суттєве скорочення працівників у низці галузей
3 грудня, 12:23
Росіяни написали, що українцям без військового обліку відмовлятимуть в обслуговуванні у всіх державних органах
Блокування банківських карток за неявку до ТЦК: черговий фейк росіян
3 грудня, 06:49

Бізнес

ЕКУ: держкомпанії заощадили на операціях з електроенергією понад пів мільярда
ЕКУ: держкомпанії заощадили на операціях з електроенергією понад пів мільярда
Зеленський підписав закон про підвищення податку на прибуток банків
Зеленський підписав закон про підвищення податку на прибуток банків
Болгарія змушує «Лукойл» продати бізнес у країні
Болгарія змушує «Лукойл» продати бізнес у країні
«Укрзалізниця» запустить нові маршрути на зимові свята
«Укрзалізниця» запустить нові маршрути на зимові свята
«Енергоатом» рятує себе від нової заборгованості перед «Гарантованим покупцем»
«Енергоатом» рятує себе від нової заборгованості перед «Гарантованим покупцем»
Епіцентр пояснив, навіщо купив активи «Укргазбуду»
Епіцентр пояснив, навіщо купив активи «Укргазбуду»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Засуджені ухилянти повинні воювати – рішення суду
22K
Інтерв'ю «Главкому», що розлютило захисників російської мови
22K
День Збройних сил України 2023: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
19K
ЗСУ повідомили, які є обмеження за віком та статтю для служби в армії
17K
Як відрізняється освіта в Україні та Європі: приголомшливі результати дослідження
13K
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Сьогодні, 14:57
Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Сьогодні, 10:43
Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Сьогодні, 07:22
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 6 грудня
Сьогодні, 05:57
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Скандали, інтриги, розслідування – яких політиків шукали українці в листопаді
Вчора, 18:47

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua