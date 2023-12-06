Зеленський підписав закон про підвищення податку на прибуток банків

Тепер податок на прибуток банків за 2023 рік буде 50%

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо підвищення податку з банків. Податок на прибуток буде збільшено з 18% до 50% вже цього року. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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Тепер на вимогу МВФ, Мінфіну та НБУ податок на прибуток за 2023 рік буде 50%; у наступні роки, починаючи з 2024 року, буде ставка 25%.

Нагадаємо, що чистий прибуток платоспроможних банків України за січень-вересень 2023 року сягнув рекордних 109,9 млрд грн, тоді як за аналогічний період 2022 року цей показник становив лише 7,4 млрд грн. Податок на прибуток за цей період становив 19 млрд грн проти 4,3 млрд грн за дев'ять місяців минулого року.

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Згідно з даними НБУ, у вересні чистий прибуток банків збільшився до 14,8 млрд грн з 11,9 млрд грн у серпні, ледь не дотягнувши до рекордного показника 15,5 млрд грн у липні, тоді як вересень минулого року банки завершили з чистим збитком 1,06 млрд грн.

За підсумками дев'яти місяців цього року, найприбутковішим банком із великим відривом залишається ПриватБанк – 43,37 млрд грн, або 39,5% усього чистого прибутку банківської системи за цей період.