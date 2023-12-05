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Мінсоцполітики не рекомендує накопичувати пенсію на банківську картку: названо причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мінсоцполітики не рекомендує накопичувати пенсію на банківську картку: названо причину
Міністерство значно розширило інструменти для проходження ідентифікації, якщо людина не може особисто прийти до Пенсійного фонду
фото ілюстративне

Пенсіонерам, які не витрачають і не знімають гроші зі своїх рахунків протягом півроку, можуть заблокувати виплати

У Мінсоцполітики повідомили, чому пенсіонерам краще не накопичувати пенсію на картці, а краще оплачувати нею покупки або переводити в готівку частину отриманих грошей. Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак в ефірі телемарафону.

«Я б хотіла всіх заспокоїти і сказати, що насправді механізм працює вже давно, багато років, і це постійна практика того, як працює система соціальних виплат і пенсій», – заявила вона.

За словами Марчак, зараз відомство має намір послабити і спростити цей механізм, щоб адаптувати його для тих українців, які тимчасово проживають за кордоном або в прифронтовій зоні.

«Ми не знаємо, що з цією людиною могло статися, і щоб гроші платників ЄСВ не сплачувалися в такий спосіб, що вони просто лежать і не використовуються ніким, ще кілька років тому було запроваджено цей механізм», – пояснила вона.

Заступниця міністра додала, що зупинка нарахувань не означає позбавлення пенсії. Пенсія просто акумулюється на рахунках ПФУ, її виплату можна легко відновити, якщо пройти фізичну ідентифікацію.

Також повідомляється, що Міністерство значно розширило інструменти для проходження ідентифікації, якщо людина не може особисто прийти до Пенсійного фонду.

Зараз це можна зробити так:

  • зв’язатися зі співробітником ПФУ по відеозв’язку;
  • пройти ідентифікацію в електронному кабінеті ПФУ з «Дія.Підпис»;
  • надіслати лист до Пенсійного фонду.

Якщо пенсіонер перебуває за кордоном, він також може вирішити це питання в українському консульстві.

Раніше «Главком» писав про те, що чому пенсіонери можуть лишитися без підвищення виплат із 1 січня.

Щодо пенсійних виплат тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях України Марчак сказала, що у відомстві провели велику роботу, щоб громадяни, які опинилися на окупованій території, могли і далі отримувати свої пенсійні виплати. За її словами, «було змінено механіку того, яким чином здійснюються виплати».

Виплати через «Укрпошту» переведено на банківські рахунки, щоб пенсіонер міг скористатися будь-якою можливістю отримати гроші. Але навіть якщо людина не має можливості знімати пенсію з картки або отримувати її через «Укрпошту», її пенсія все одно накопичується протягом трьох років.

«Станом на зараз цей термін для тих людей, які отримували пенсії на тимчасово окупованих з 24 лютого 2022 року територіях, поки що не є актуальним. Якщо стане актуальним, будемо вирішувати», – додала заступниця міністра.

Теги: пенсія Україна Міністерство соціальної політики

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