Нацбанк спрогнозував суттєве скорочення працівників у низці галузей

Керівники всіх секторів очікують на скорочення працівників, але найбільше це стосується сфери будівництва

Український бізнес другий місяць поспіль стримано оцінює поточні результати діяльності своїх підприємств у найближчій перспективі. Зокрема, про це заявляють у сферах послух, промисловості та будівництва. Про це йдеться у звіті Національного банку.

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«Підприємства промисловості, будівництва та сфери послуг очікують погіршення результатів своєї діяльності: респонденти налаштовані на зменшення обсягів експортних замовлень, обсягів будівництва й обсягів нових замовлень на будівництво/послуги», – зазначається в результатах опитування.

Нацбанк пояснив, що воєнні дії та їхні наслідки, посилення ризиків безпеки, розрив логістичних ланцюгів, певне обмеження пропозиції електроенергії та її подорожчання для бізнесу, податкові зміни, звуження інвестиційного попиту, а також брак кваліфікованих працівників продовжують стримувати економічну активність підприємств і негативно впливають на їхні очікування.

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Водночас на підприємствах торгівлі навпаки прогнозують покращення завдяки уповільненню інфляції, усталеному внутрішньому попиту й збільшенню пропозиції товарів: секторальний індекс у листопаді становив 50,9 порівняно з 53,0 в жовтні.

У галузі промисловості прогнозували погіршення результатів економічної діяльності через складнощі з експортом товарів, розрив логістичних ланцюгів і посилення бойових дій: секторальний індекс у листопаді становив 49,2, у порівнянні з 50 у жовтні.

При цьому підприємства сфери послуг послабили песимістичні оцінки результатів своєї діяльності в найближчій перспективі: секторальний індекс становив у листопаді 48,4 в порівнянні з 47,2 в жовтні.

Загалом керівники всіх секторів очікують на скорочення працівників, але найбільше це стосується сфери будівництва.

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Нагадаємо, що ситуація на українському та світовому ринку стала несприятливою для українських сільгоспвиробників, через що вони змушені припиняти діяльність.

До слова, підвищення тарифів, до якого вдаються державні монополії, зокрема на вантажні перевезення та передачу і диспетчеризацію електроенергії, можуть призвести до знищення фундаменту економіки, яким є реальний бізнес, і його замінять іноземні компанії.