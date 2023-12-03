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Блокування банківських карток за неявку до ТЦК: черговий фейк росіян

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Блокування банківських карток за неявку до ТЦК: черговий фейк росіян
Росіяни написали, що українцям без військового обліку відмовлятимуть в обслуговуванні у всіх державних органах
фото з відкритих джерел

Банківські рахунки можуть заблокувати лише у разі несплати штрафу за неявку до ТЦК, а не за сам факт неявки

Інформація про те, що військовозобовʼязаним, які не зʼявилися в ТЦК, блокують банківські картки є новим російським фейком. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У мережі з'явилися повідомлення, що нібито банківські картки військовозобовʼязаних, які не зʼявилися в ТЦК, масово блокують. Російські телеграм-канали написали про те, що українцям без військового обліку відмовлятимуть в обслуговуванні у всіх державних органах, банках та транспортних компаніях.

«Таку інформацію поширив пропагандист Дмитро Василець, який регулярно просуває інтереси Кремля та поширює ворожі наративи», – йдеться в повідомленні. 

Насправді банківські рахунки можуть заблокувати лише у разі несплати штрафу за неявку до ТЦК, а не за сам факт неявки.

«Якби в Україні дійсно масово блокували картки, про це було б багато дописів від реальних людей у соцмережах. Позаяк цього немає, пропагандисти самі вигадали «зраду» та паніку», – зазначає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 

Нагадаємо, росіяни поширили фейкові фото агітаційних листівок, які закликають людей літнього віку вступати до лав Збройних сил.

Раніше у мережі з'явився новий російський фейк, нібито в Україні паливо на АЗС видають за військовими квитками.

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Теги: росія пропагандист фейк

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